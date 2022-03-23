一段影片顯示，在馬立波(Mariupol)的亞速營部隊利用反裝甲飛彈打擊俄羅斯特種快艇，使其重傷。俄羅斯媒體也在 Telegram 報導了這一事件，表示該艇未沉。

俄羅斯製的9M113 反坦克飛彈。(圖/Military-today)

烏克蘭國防部表示，這場作戰是在3月21日，亞速營部隊利用2枚9M113 反坦克飛彈，成功打擊俄羅斯的Project 03160「猛禽」(Raptor)巡邏快艇。

據俄羅斯方面的說法，猛禽快艇遭到烏克蘭軍隊的襲擊，造成艇上2人受傷，但巡邏艇並未沉沒，由其他船隻拖離戰場，送到亞速海的一個俄羅斯港口。 .