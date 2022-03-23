女星小S（徐熙娣）個性活潑、言詞犀利，主持風格備受觀眾喜愛。近日她在節目《小姐不熙娣》暢談醫美話題，自爆打過肉毒桿菌，因注射過程睡著了，醒來才發現兩邊太陽穴腫到像被蜜蜂叮，老公許雅鈞看了很生氣，怒飆：「妳弄什麼東西啊？」

小S在節目《小姐不熙娣》表示，醫美醫生的美感很重要，她曾去過某家診所，一進去醫生就驚呼：「妳怎麼現在變這樣？」要好好幫她整頓，小S當時因幫女兒慶祝舞蹈比賽有飲酒，進診療室不久後就睡著，哪知醒來後拿鏡子一照，發現兩側的太陽穴腫到像是被虎頭蜂螫過，追問之下才知道醫生在她的眼角、法令紋打肉毒桿菌，還說：「妳臉要提，你這邊一定要鼓啊」，讓小S聽了相當崩潰：「這是什麼意思！」

醫師趕緊掛保證之後會消掉，但還是來不及在錄影之前恢復，導致小S飛到義大利錄影時，全程笑起來都很不自然，收工後只好狂按太陽穴，希望能加速消腫。

此外，當時許雅鈞回來按門鈴，小S一度害怕會被老公責備而不敢開門，鼓起勇氣迎接後，許雅鈞果然馬上變臉，氣罵：「妳弄什麼東西啊？寶貝妳現在很可怕！」小S藉由自身經驗呼籲大家，千萬不要隨便打醫美，不然有可能弄巧成拙。