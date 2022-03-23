遠東SOGO百貨忠孝店今年首檔日本和風節自即日起至4月5日登場，正好碰上春假期間，為解無法出國之愁，SOGO集結77家品牌，有三成以上是日本空運到貨的伴手禮、甜點，其中有13家初登場，有別前兩年，也增加不少攤販現場現做料理，SOGO強調，每年和風展都可吸引10萬人次造訪，今年業績目標相對保守，全檔要衝5,300萬。

初登場部分包括湯布院果子工房GOEMON、半熟起司蛋糕，以及狂銷6千條的400年老字號 福砂屋的巧克力蛋糕台灣首賣，還有歡慶日本展35週年的白色戀人、PINO、LeTAO共襄盛舉，SOGO為和風節推出，快樂購卡消費禮滿千元贈「和風春櫻保暖袋、拉麵碗」，滿兩千元有機會抽中酒店住宿券。

SOGO表示，SOGO日本展已邁進35年，近兩年因疫情無法出國，加上全缺櫃與運輸成本增加，所以今年參展品牌相對都是國人熟知的伴手禮與甜點、美食，主要還是台在代理商進貨為主，現場攤位現做美食，在台灣也吃得到，平均客單會落在600元左右。