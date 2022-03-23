男性在服用威而鋼後，大多期待在床上能「大展雄風」，為何實際上陣時小兄弟仍舊「垂頭喪氣」？臺北市立聯合醫院忠孝院區泌尿科程威銘醫師表示，服用威而鋼仍無法正常勃起，不見得與藥物劑量有關，而可能是使用方法錯誤所致。提醒男性在服用威而鋼前，應避免以下6種行為：

(圖/潮健康提供)

1. 服用來路不明藥物：

程威銘醫師表示，診間不少患者透過網路平台、朋友介紹獲得威而鋼。這些藥物來源不明，往往有藥物劑量不足、藥物造假的問題，服用後不僅有傷身的疑慮，更容易損害男性自尊，造成勃起功能不彰的惡性循環。

2. 劑量過低影響藥效：

程威銘醫師表示，某些患者擔心藥物副作用太大，因此只吃原劑量的1/4或1/8。劑量過低時恐無法發揮足夠藥效。一般會建議服用半顆至一顆（約50-100毫克）以上，才會達到顯著效果。

3. 太早開始進行性愛：

程威銘醫師解釋，威而鋼需經由胃部溶解、在30分鐘至1小時候才能發揮作用。因此，服藥後5分鐘就「提槍上陣」自然敗興而歸。如果真的當下就需要發生，可在服藥後加長前戲，讓胃部有消化威而鋼的空檔時間。

4. 沒有適當刺激陰莖：

程威銘醫師表示，光是服用威而鋼，而未透過性刺激（如視覺、聽覺或等感官刺激，或是性幻想）催化，依舊無法順利勃起的。服藥後仍需適當的性刺激，勿以為威而鋼吃下後什麼都不做就能「一柱擎天」。

5. 攝取過量高油飲食：

年輕伴侶習慣在約會後發生性行為，而約會時的飲食內容過於油膩，如食用燒烤、火鍋等大餐，容易減損藥效或使延長2-3小時後才作用。威而鋼最好在空腹狀態服用，且性愛前要避免高油膩飲食。

6. 飲酒及娛樂性藥物：

程威銘醫師提醒，無論是酒精或娛樂性藥物，都會損害勃起功能、讓威而鋼藥效降低，更可能使藥物副作用加劇。建議患者在服用威而鋼後，應避免接觸酒精或使用娛樂性藥物。

(圖/潮健康提供)

●吃小藥丸仍然「垂頭喪氣」？ 身心都會影響勃起功能

如果已經避免上述情形，服用藥效仍不如預期，可能是「心理因素」或「生理因素」影響正常勃起功能。程威銘醫師表示，心理因素大多是做愛時太過緊張，或伴侶關係長期失和所導致。就算使用勃起功能障礙藥物，效果也可能有限。應與伴侶充分溝通，或尋求心理諮商的協助。

生理方面的成因則相對眾多，如神經系統受損、攝護腺癌患者曾經手術開刀、肥胖造成的血管阻塞，都有可能導致勃起功能障礙。

程威銘醫師提醒患者，求診後應完整服用5次藥物以測試藥效，其中一次於自慰時使用。若自慰時效果不錯、但與性伴侶做愛時勃起功能卻不理想，要考慮是否為心理因素引起的性功能障礙。

如果自慰或性愛的服藥效果皆不如預期，代表泌尿道或微血管有一定程度損傷，建議及早求診泌尿科、採取更進一步的檢查與治療。