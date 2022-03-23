劉先生57歲，目前並沒有任何慢性疾病，也沒有服用藥物，但幾天之前，在站立時突然頭暈和心跳異常加速，經過一連串的心臟科檢查後，被診斷為姿位直立性心動過速症侯群(Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome,POTS)。

國泰綜合醫院心血管中心一般心臟醫學科主治醫師郭志東指出，姿位直立性心動過速症侯群(Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome,POTS)是一種症侯群，意味著是一系列症狀和體徵的集合。

POTS的特點是當病患久站時，會出現令人不適的症狀，如頭暈和心悸，這些症狀在醫學術語上稱之為直立不耐受。患者最常向醫師描述的症狀，包括站立時頭暈甚至昏厥、全身乏力、注意力不集中、心悸(感到心臟砰砰響或快速地跳動)。此外，也經常會有頭痛、消化系統毛病，例如如腹脹和便秘、失眠，以及由於呼吸困難和疲勞，進而導致的運動不耐受。

●15-50歲女性為高風險群

郭志東表示，POTS通常影響15到50歲的女性為主。然而，有報導指出，最近在感染新冠肺炎(COVID-19)之後的族群中也診斷出了這種疾病。有些長期慢性感染新冠病毒的人可能會出現一些後遺症，影響包括大腦、肺和腎臟在內的各種器官。而感染後發生POTS是其中一種類型。即使在急性感染消退後，這些人在直立時仍可能有持續的疲勞、頭暈和心率加快而造成慢性不適感。

值得慶幸的是，大約一半的POTS患者會在幾年內自行恢復或改善。但對於其餘的病人來說，如果不對POTS進行治療，往往會形成惡性循環。由於這些病人因為站立時的不適而開始會花更多的時間在床上，避免引起症狀的活動。當病人的日常活動變少時，腿部的肌肉就會減少，心臟容量就會萎縮，血液循環的容量就會減少，這些變化使直立或站立時更加不舒服，導致病人花更多的時間在床上。

●不治療POTS，陷入惡性循環恐失能

隨著時間的推移，一些陷入這種惡性循環的人可能會變得失能。因為他們每天連做家務都會感到頭暈和疲憊。許多人由於這個疾病而從學校或工作崗位上離開。

可惜，POTS的根本原因尚不清楚，腦震盪、手術甚至流感等病毒性疾病後臥床休息一段時間後也有可能會出現這種症狀。

許多研究人員在猜想，POTS可能是一種自身免疫性疾病，由身體的免疫系統變得過度活躍引起。當這種情況發生時，免疫系統正在專注對付入侵的病毒，但錯誤地把身體自身的健康組織錯認，而造成不必要的損害。就POTS來說，這種損傷被認為會影響血管內層，使其在直立時失去血管本身收縮的能力。

●站立時，頭暈和心跳加速，需高度懷疑

郭志東進一步說明，大部分的病人都會透露他們從前休息時的心跳頻率，通常是每分鐘60到70次。然而，出現症狀後靜息心率可能都落在每分鐘80多次，在爬了一小段樓梯後就飆升到了130次或以上，僅僅站起來就會引起頭暈和心跳加速。所以當病人因為直立時產生頭昏眼花，心率明顯變化，必須高度懷疑POTS。

雖然大多數人都認為站直這個簡單的動作是很理所當然的，但患有POTS的人可能會覺得非常不舒服。原因是在正常情況下，當我們直立時，重力會使1/3的血液在腰部下方停滯，使返回心臟的血液變少，所以心臟能泵到身體部位的血量會減少，這會導致大腦血壓下降。

相信大部分的人都應該經歷過久坐後迅速跳起來，出現短暫的頭暈或「看到星星」的感覺，這就是因為重力對我們生理的影響。

●若有類似症狀，請盡速就醫

而當血壓下降後，心臟中有一些感受器細胞會檢測到這個情況，他們會激活交感神經系統，指示腎上腺釋放一種類似腎上腺素的物質，稱為正腎上腺素到血液中，正腎上腺素能讓心臟跳動得更快、更有力，從而恢復正常的腦部血液流動，同時也能使血管收縮。

但POTS的病人對正腎上腺素的反應只有心跳加速，但血管收縮的效能變得很差，身體為了維持血壓，心跳會變得更快。這些惡性循環甚至會讓病人頭暈和昏倒，正腎上腺素也會影響包括消化系統在內的其他器官，導致腹脹和便秘。