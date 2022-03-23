膝蓋與關節的健康，除了取決於年齡之外，更重要的關鍵在於日常活動量、體重、飲食習慣和營養供給。隨著年齡上升，軟骨中的葡萄糖胺合成速度趕不上消耗的速度，要是再加上長期活動量過低，關節周遭的肌力也隨之下降、飲食又不均衡，都會加速關節退化和磨損。補充葡萄糖胺是許多人在關節卡卡時，第一個想到的保養品。不過財團法人藥害救濟基金會提醒，並非所有人都適合補充葡萄糖胺，尤其六類族群更要小心。

●葡萄糖胺是甚麼？

葡萄糖胺是人體組織中的胺基酸單醣，是軟骨基質及關節液的主成分之一，具有抗氧化及抗發炎作用，人體可以自行生成，還可以提供關節保護。但隨著年齡增長，體內葡萄糖胺合成速度不及消耗速度，會因缺乏葡萄糖胺造成關節退化與磨損。

●市面上的葡萄糖胺 有甚麼不同嗎？

衛生署指出，目前市面上含葡萄糖胺類成分主要有3種：Glucosamine（葡萄糖胺不含鹽類）、Glucosamine hydrochloride（鹽酸鹽葡萄糖胺），及Glucosamine sulfate（硫酸鹽葡萄糖胺）等3種成分。藥害基金會表示，三類中以「硫酸鹽葡萄糖胺」較能有效減緩關節疼痛，被衛生福利部列為處方用藥，但鹽酸鹽類與N-乙醯葡萄糖胺尚無研究證實其醫療功效，目前列為食品管理，依法不得宣稱其療效。

臺北榮民總醫院過敏免疫風濕科陳瑋昇醫師指出，軟骨與關節液中的確含有葡萄糖胺，因此許多人都會在關節疼痛不適時使用葡萄糖胺。但目前臨床仍以「葡萄糖胺可能有助於減緩關節疼痛」為主，能否減緩關節的退化，目前依然缺乏強而有力的證據。建議民眾若想使用葡萄糖胺、軟骨素，最好先與醫師討論。

●葡萄糖胺無法取代正規治療 6類人更需注意

藥害基金會強調，攝取葡萄糖胺類產品的副作用並不常見，但是有少數人攝取後會有腸胃道症狀，包括腹痛、腹瀉、噁心、胃灼熱等，或者是過敏反應如血管水腫、氣喘及光敏感等。尤其針對海鮮過敏者、使用抗凝血劑者、服用糖尿病藥物者、眼壓過高者、高血壓患者及肝腎功能不全者6大族群，應先徵詢醫師建議後再使用。

(圖/財團法人藥害救濟基金會提供)

專家建議，根據人體實驗結果，以硫酸鹽類葡萄糖胺來看，每人每天攝取只要1500毫克即可，多食無益，還必須搭配低衝擊性有氧運動，例如游泳、散步及騎腳踏車等不是跳、蹲類型運動，或者體重控制，才能強化關節力量、活動度及減緩膝關節退化。

要提醒的是，適度運動是護膝關鍵，若是運動頻率太高、壓力太大，又沒有適當的休息和放鬆肌肉，長期累積下來，就很容易使得軟骨變形、關節軟骨退化、導致骨關節炎等。除了遵照醫囑使用葡萄糖胺類用品外，最好與醫師討論適當運動項目與強度，才能強健肌力同時護膝，一舉兩得。