＃人生如戲，決定不了劇本，至少能夠決定表演好壞；有時，心一轉念，整個世界都不一樣了。

臺灣豫劇團演員 張仕勛

人生就像一場戲，表演是好是壞全靠你自己決定，所以我把每一場表演都當作是最後一場，因為無法預知未來，所以只能把握現在，於是乎，無論在戲曲表演上或在自己的人生上，我都當作是最後一次，然後很盡力的去完成它，雖然這樣做會很辛苦，但相對地在過程當中也會收穫的比別人更多。

目前我是一名臺灣豫劇團演員，專攻武生、小生。十二歲時考取國立臺灣戲曲專科學校客家戲科國中部，一路念到大學畢業，畢業後一方面有感於一般民眾對傳統戲曲的漠不關心，另一方面也希望融合東西方的表演藝術，跳脫刻板的框架，嘗試新的表演形式，讓傳統戲曲被更多人關注，因此考進文化大學戲劇系研究所取得碩士學位。因為熱愛表演，我不斷進修，除了客家戲，也學習京劇、歌仔戲、亂彈戲、南管戲、豫劇、舞臺劇等，更參與過外交部國際青年大使計畫、聽障奧運開幕、雙十國慶大會演出等活動，我期許自己成為全方位的演員，並能在文化傳承上盡一份力。

＃參加合唱團，改變的開始

小時候我經歷了一段年少輕狂的叛逆期。我的父親是一名軍人，因為工作關係經常不在家，所以對父親的印象並不深刻。八歲時，父母離異，母親帶著我與同母異父的哥哥姊姊離開父親，這時的我才開始感覺到家中少了父親這個角色，我開始變得有些叛逆。國小時期經常跟老師吵架、跟同學打架，母親為此多次被叫到學校關心。直到三、四年級時，老師邀請我加入合唱團，第一次感受到自己被關注，在參與的過程中找到自己喜歡做的事，也因為唱得不錯而產生成就感，對自己開始有自信，個性也逐漸變得不再倔強。

對於單親，我心中一直有罣礙，雖然父親的形象感覺模糊，但在心裡還是有一種莫名的遺憾。因為單親的緣故，小時候總覺得自己跟別人不一樣，總覺得缺少些什麼。記得有一次的作文題目是「我的爸爸」，我當場跟老師要求改寫「我的媽媽」，因為自己無法寫有關父親的事情。

我的母親因獨力扶養三個孩子，在經濟上逐漸捉襟見肘時，為補貼家用，一家四口曾在大熱天一起去發傳單。不過，這畢竟不是長久之計，於是在我九歲那一年，開始接受家扶的扶助，直到研究所畢業。對於接受家扶幫助一事，一開始是羞於讓人知道，我不會去刻意提到，因為害怕被同學疏遠，直到發現和自己同班六年的同學也是接受家扶幫助後，才慢慢敞開心胸。如今我已不再自卑，且以身為家扶的孩子為榮。

＃面對挫敗，放棄就輸了

小學畢業後，為減輕家裡負擔，同時也想學到一技之長，我報考臺灣戲曲專科學校，最終進入客家戲科國中部就讀。學習戲曲的第一年非常辛苦，每天五點半起床練習翻滾、拉筋、兵器對打、學客家話等，因為完全不會，然後又要逼自己學會，身體與心裡備受煎熬，不斷浮現放棄的念頭，但當時我心想，我不能放棄，不能被退學，退學要賠錢，這樣家裡又要花一筆錢，自己的身體條件還不算差，只要硬撐下去還是可以度過難關。

每次在學校遇到一些困難時，我都不敢跟母親說，因為怕她擔心，我選擇自己去調適，只不過當時年紀還小，當心情無法調適時，都會在夜深人靜時，趁大家睡覺後偷偷躲起來哭。當時的導師也曾對他們說「吃的苦中苦，方為人上人」，雖然這句話如此簡單，但要真正去做到卻是非常的難，多虧老師在課堂上、課餘時間都很照顧我，讓我就算咬牙也能苦撐下去。

不過，戲曲表演是很容易遇上瓶頸的，例如不知道怎麼演，或身體素質不夠要怎麼練等問題，我的解決方式就是先調適好自己的心態，例如，如果練了十遍不行，那就練一百遍，直到把這個動作練到好為止。當在練習的過程中因疲累而想放棄時，千萬不要放棄，放棄你就輸了，相反地，你要去面對它、做好它，也許下一個練習就成功了。

在就讀研究所時我曾遭遇一次挫敗，休學的念頭也跟著興起。當時原先計畫以自己的創作《武行》作為畢業演出，但將劇本交給老師時卻收到負評，讓我焦急地四處找人幫忙修改，卻沒有編劇願意幫忙，此時又遇上演出場地滿檔、製作成本過高等問題，讓我不禁感概，在現實世界裡，有時候並不會像大家所說的：「當你想做一件事時，全世界的人都會幫助你」，我知道若無法解決問題，自己會因此延畢，心中巨大的失落感讓我瞬間想放棄。

當我心情低落時，就會想起家扶認養人馮阿姨的一句話：「仕勛，不要氣餒，人生起起落落，不會總是一帆風順，你可以好好去思考，或許這個失敗是要讓你好好地休息，並不是要你放棄，也許等你調整好後再出發，你會做得更好。」這句話讓我重拾了勇氣，繼續努力去面對問題、解決問題。果然不放棄，機會就有可能出現，彷彿一場及時雨，幸運地我我得到參與詔安客家戲《西螺廖五房》的演出，教授也同意以其為畢業作品，最終順利畢業。

每當我想放棄的時候，我總會想起一路走幫助我的人，他們努力為我付出那麼多，如果自己不加油，怎麼對得起那些幫助過自己的人。感激他們一路以來的陪伴，特別是家扶認養人一直支持到我自力更生。也是這群愛我的人讓我更有力量，可以對抗內心冒出任何負面的時刻。

＃繼續尋找自己的一片天

對於現階段的人生成績單，我給自己兩個不同的分數，一個是零分，一個是五十分。前者的零分，指的是在人際關係上的分數，我自認為處理的不是很好，仍需持續努力再學習；後者的五十分，指的是工作方面的仍有所不足。面對不同的人，你會有不同的想法，以及不同的處事觀念，所以我覺得應該保持一個「活到老、學到老」的概念，因此，我給自己不及格的分數，藉此鼓勵自己持續學習、努力成長。

在傳統戲曲圈內已有十八年之久，我覺得自己的知識、常識、學識還是不足。我一直還在尋找自己是什麼樣的定位？我要當一個什麼樣的人？在工作上我要成為什麼樣的目標？太多不確定性，讓我一直想挖掘自己的可能性，因此我在臺北做過很多的工作，是一個是一個標準的斜槓青年，無論是現代戲劇，舞臺劇、歌仔戲、電視主持人、秀場主持人，甚至在夜市賣蛋糕、餐廳當服務生、學校兼課，任何只要能賺錢、能增加生活經驗的工作，我都嘗試過。

然而，這樣還不夠，我想去尋找自己的那一片天，讓自己「歸零」，重新開始，從臺北南下至高雄，進入臺灣豫劇團，從客家戲轉學豫劇，重新學習河南方言，藉此發現新的自己。

對於同樣是單親家庭且家境清貧的年輕朋友，我想對你說：「勇於面對問題，然後解決問題，因為唯有這樣，才能突破你心中的那個坎。」如果只是一味逃避，你將永遠沒辦法去克服這些事情，當然有貴人相助那是更好，但最終一定要靠自己，其實，面對逆境，有時候心轉個念，不再為難自己，就會發現更美妙的世界。

(本文摘自《人生很難，你不必再為難自己：15個深刻而感動的單親故事》/時報出版)

【內容簡介】人生中有太多時候，總是被迫放棄與失去；但冬去春來，花就能再開。

展翅，就能逐夢……

15個單親家庭的深刻告白，訴說15個逐夢人的故事。

單親只是家庭的一種樣貌，因為愛、勇氣與堅持，你就是最強大的自己！

心中的苦、手上的繭、額際的汗，每一個為生活、為孩子做出的選擇，那麼難卻那麼勇敢。

單親並非限制，每一個結束都是新的開始，宛如朵朵蓄滿了人生能量的玫瑰，隨時準備綻放。

【作者簡介】Lancôme

1935年，充滿開創精神的遠見者Armand Petitjean想要讓全世界都看見法式優雅的精神與品味，蘭蔻於焉誕生。致力為所有女性提供綻放美麗的可能，並擁抱每位女性的美麗，不分年齡和膚色。

蘭蔻足跡遍佈全球135國，由兩萬名美妝顧問在各地銷售點為顧客提供優質的服務與經典的產品。蘭蔻成功融合科學專門知識與對女性需求的直覺理解，成就獨特而創新的保養品、彩妝與香水產品。

蘭蔻相信「幸福」就是最吸引人的美麗，為了彰顯這個信念，全球蘭蔻陸續在更多國家於當地非營利組織的支持下推行Write Her Future共寫未來公益計畫，經由提升女性職能、提供輔導與協助創業等方式，幫助她們開創自己的未來，並實現自己的幸福。

協作者／家扶基金會

深耕台灣弱勢兒少及家庭福利服務超過70年，服務腳步從國內368個鄉鎮開始，更將善的種子扎根海外35個國家，翻轉50萬名孩子的生命困境。

扶助的弱勢貧困家庭中，單親比例高且逾半數為單親媽媽，透過計畫性的多元課程，逐步建構女性脫貧能力並陪伴走過人生酸甜苦辣，為女性貧窮議題尋找解方。