央行上周宣布升息1碼，是睽違逾十年半以來首度升息，在利率升高情況下，是否對房市帶來衝擊引發關注。有一名網友發現刊登在房屋交易網站的物件，總價竟然在短時間內從1780萬降至1150萬，減少了600多萬，結果有眼尖網友查詢實價登錄後，發現原來屋主只是加價賣，而且該物件社區公設比高達49%，開價破千萬其實超貴。

有網友在PTT上PO出在房屋交易網站的電梯大樓物件，格局是兩房兩廳一衛，並含陽台、廚房以及車位，屋齡1年總坪數33.8坪，原價1780萬元，卻在近日降價至1150萬元，讓原PO相當驚訝這筆物件總價相當於打了65折，降價幅度驚人。

結果底下有網友發現，該物件位在桃園某社區，查詢實價登錄兩房成交單價只要26.69萬元，成交總價最高才900萬元，原來屋主只是提高開價，釣出原PO回應「抱歉我以為是原價， 原來只是加價賣。」

其他網友則表示，「此物件光是公設比就有49%，實際坪數只剩15坪，開價破千萬其實超貴」、「公設比49%，你以為買了30坪但住進去只有15坪」、「公設比49%，就是買一半的垃圾」、「實際15坪也能搞2房2廳」、「喊高低賣騙韭菜，買賣基本」、「你第一天買東西嗎，那就是原價」。