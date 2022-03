俄羅斯入侵烏克蘭爆發激烈戰火,美國及其盟友不斷加碼經濟制裁,但有專家形容美國嚴厲的經濟制裁「極度好戰」,稱制裁可能會適得其反,讓各國決定將外匯儲備的投資組合多元化,逐漸擺脫對美元的依賴。

CNBC報導,美國智庫全球安全分析研究所(Institute for The Analysis of Global Security)所長Gal Luft表示,美國近幾周採取「不可接受、聞所未聞的極端制裁措施」,如凍結俄羅斯央行外匯儲備、將俄羅斯踢出SWIFT金融系統等。他還補充,「全球每10個國家就有1個受到美國以某種形式制裁」。

Luft說,這會產生累積效應,「因此我們認為,美元在各國央行投資組合中的作用會越來越小」。

報導指出,沙烏地阿拉伯正與大陸積極談判,討論將部分石油銷售以人民幣計價;而此舉也將削弱美元在全球石油市場的主導地位。

Luft表示,石油通常以美元計價,這也讓美國政府能夠出現「巨額赤字」,然而激烈的制裁措施,可能使各國政府開始考慮降低對美元的依賴。他形容,「美國就像一群拿著槍亂跑的孩子,沒有意識到他們在做什麼,也不知後果如何」。

Luft說,「美國一方面左右制裁,另一方面又希望各國購買美國國債,為美國債務融資,這種情況是不可持續的」。