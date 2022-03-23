俄羅斯入侵烏克蘭爆發激烈戰火，美國及其盟友不斷加碼經濟制裁，但有專家形容美國嚴厲的經濟制裁「極度好戰」，稱制裁可能會適得其反，讓各國決定將外匯儲備的投資組合多元化，逐漸擺脫對美元的依賴。

CNBC報導，美國智庫全球安全分析研究所（Institute for The Analysis of Global Security）所長Gal Luft表示，美國近幾周採取「不可接受、聞所未聞的極端制裁措施」，如凍結俄羅斯央行外匯儲備、將俄羅斯踢出SWIFT金融系統等。他還補充，「全球每10個國家就有1個受到美國以某種形式制裁」。

Luft說，這會產生累積效應，「因此我們認為，美元在各國央行投資組合中的作用會越來越小」。

報導指出，沙烏地阿拉伯正與大陸積極談判，討論將部分石油銷售以人民幣計價；而此舉也將削弱美元在全球石油市場的主導地位。

Luft表示，石油通常以美元計價，這也讓美國政府能夠出現「巨額赤字」，然而激烈的制裁措施，可能使各國政府開始考慮降低對美元的依賴。他形容，「美國就像一群拿著槍亂跑的孩子，沒有意識到他們在做什麼，也不知後果如何」。

Luft說，「美國一方面左右制裁，另一方面又希望各國購買美國國債，為美國債務融資，這種情況是不可持續的」。