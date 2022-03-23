iPhone隨著每一次的版本更新，都會新增一些隱藏的小技巧，讓用戶在使用上更加便利。最近有網友發現，只要透過「雙指滑動」，就可以在iPhone的原生APP批次選取，不必費時個別點選，該功能的便利性也讓他驚呼「Oh my god」。
外媒The verge記者Jon Porter撰文，自己和同事意外在國外開發者Jordan Morgan的推文發現iPhone新功能，只要將兩指在螢幕滑動，即可進行批次選取，這對於常接收大量簡訊的用戶而言非常便利。
不過目前該功能僅支援如「備忘錄」、「訊息」、「提醒事項」、「郵件」等iPhone原生APP，Jordan Morgan也感到非常可惜，認為有許多第三方應用程度需要這項功能，因為能夠快速選取實在非常的方便。
Jon Porter也表示，他非常希望這項功能可以支援鬧鐘、Gmail、WhatsApp等應用程式；因為論需求而言，這些APP若沒有定期整理，很容易出現堆積成山的訊息和信件。
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