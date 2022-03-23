國防部考慮恢復1年役期，成為近日最熱話題，高雄市長陳其邁21日備詢時，也遭議員問「當多久的兵」，未料陳其邁不斷跳針，就是不願意正面回答，僅說自己是國民兵，就有網友指出，國民兵其實就是3個月而已，更只要在成功嶺受訓6周，直呼「難怪不敢回」。

國民黨高雄市議員鍾易仲質詢陳其邁，是否同意恢復徵兵制並役期延長到1年，他提到自己當1年義務役，照推算陳其邁1964年出生，應該是服2年役期，詢問陳其邁當的是什麼兵，陳則回「國民兵」。

鍾易仲繼續追問「國民兵是當幾年，2年嗎」，未料陳其邁沒有正面回答，僅願意回「國民兵的役期」，鍾再問「所以是當多久」，陳仍繼續跳針，稱自己是在成功嶺受訓的大專兵，後來改服國民兵。

不少網友看到這段質詢後，傻眼狂酸：「民進黨到底有多少逃兵」、「講難聽點不就免役嗎」、「原來市長只上過軍訓課」、「簡單說就是沒當過啦」、「人家問多久，正面回答很難嗎」、「人家問你當多久？你說國民兵，就等於沒當兵的意思嗎」。

也有人表示，所謂國民兵，就是只需要當3個月、在成功嶺訓練6個禮拜而已，「國民兵3個月，考上大學在成功嶺集訓1個月，加高中大學軍訓課時數抵扣，基本没當兵」、「為何為是當丙等體位的國民兵？這學問太太太大了」、「難怪連當多久都不敢說」。