受俄烏戰爭影響，愈來愈多企業切斷與俄羅斯的往來，俄羅斯天然氣工業公司 （Gazprom）在英國的零售供應部門也面臨沈重壓力，Gazprom現正為其尋找買主，以免公司倒閉。消息人士透露，英國政府準備介入，暫時性的實施國有化。

Gazprom在英國的零售供應部門是以Gazprom Energy的名義運作，供應英國五分之一的商用天然氣，客戶包括英國健保署等3萬多個。英國官員表示，正密切注意該公司情況。據傳，如果Gazprom Energy真的倒閉，英國政府將接管以維持天然氣供應。

英國政府發言人指，Gazprom的零售部門仍持續運作，客戶應自行判斷簽訂的能源供應合約。

另據《周日泰晤士報》報導，Gazprom Energy一直設法尋找買主以免倒閉，俄羅斯入侵烏克蘭後，許多大客戶想解除價值上百萬英鎊的合同。天空新聞台則指，Gazprom Energy的主管也在考慮從母公司手中買下英國業務。