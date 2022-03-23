在公司未來是否平步青雲，就在他一念之間！1名網友日前被公司女主管邀請明晚共進晚餐，對方雖是以討論公事為由，但2人談話過程竟會若無其事地抓一下男方的手，男方說女主管現年40歲，沒有談過感情，他崩潰坦言真的快哭了，問網友「好想離職…跪求推掉這次吃飯的方法」。

該網友在Dcard上發文表示，他日前準備下班時被女主管叫到辦公室，女主管說明晚想討論某專案，可以報加班，並且「在某餐廳有訂位，到時有一些專案細節要跟你確定」，原PO接著問為什麼不在辦公室討論，女主管則回「就順便吃個飯不行喔，怕你肚子餓」，過程中還裝作若無其事地抓一下原PO的手。

網友被公司女主管邀請共進晚餐，對方雖是以討論公事為由，但2人談話過程竟會若無其事地抓一下男方的手，他崩潰坦言真的快哭了。（翻攝自Dcard）

該網友說，他自認不高不帥，猜想可能是因為公司女生數量是男生4倍，才被女主管看上，他說女主管約40歲，還沒有交過男友，「保養和穿搭看起來像55歲，身高減體重不到90」，他說被對方如此要求真的快哭了，直言很想離職，並詢問網友推掉飯局的方法。

其他網友則留言笑說「吃吧！吃了以後你在公司就順了」、「你就以身相許自此平步青雲不用努力，身邊的男同事會感謝你，受到大家熱烈的祝福」、「去吃飯，然後就被吃了，接下來你在公司就順了」、「這是阿姨我不想努力的概念嗎」、「我可以代替你去」、「我才不想浪費下班時間吃飯，我會說要約就約在上班時間」。