01:43花蓮縣豐濱鄉又發生規模6.1地震（氣象局）

今（23）日01:41花東地區發生有感地震，雙北明顯搖晃超過30秒，國家級警報大響。根據氣象局地震報告，01:41地震規模6.6，震央位於花蓮縣近海，地震深度31公里，各地震度東6-花5+投4嘉4高4雲4中4宜4南4彰4苗4竹4屏3桃3北3澎2馬1。

01:43花蓮縣豐濱鄉也發生規模6.1地震，地震深19公里，各地震度花4東4投4雲4嘉3中3宜3彰3高3苗3南3竹2桃2屏2北2澎1馬1。

01:46地牛又搖！台東近海發生規模4.7地震，地震深度31公里，最大震度台東3級，花蓮2級，南投、雲林1級。自凌晨1點41分起，5分鐘內密集發生3起地震，前2起規模皆達6以上，不少民眾都從睡夢中嚇醒。

02:37台東近海再度發生5.3地震，台東震度4級，花蓮3級，除了基隆市、台北市外，全台皆有感。

01：41 花蓮近海6.6地震各地震度級：

● 臺東縣地區最大震度6弱

6弱：長濱

5強：成功

5弱：池上、東河

4級：海端、利稻、鹿野、臺東市、綠島、卑南、蘭嶼

3級：太麻里、達仁

2級：大武

● 花蓮縣地區最大震度5強

5強：玉里

5弱：富里

4級：紅葉、光復、磯崎、水璉、西林、鹽寮、銅門、花蓮市、太魯閣、西寶、和平

3級：秀林

● 南投縣地區最大震度4級

4級：玉山、奧萬大、信義鄉、日月潭、合歡山

3級：魚池、埔里、竹山、國姓、名間、南投市

● 嘉義縣地區最大震度4級

4級：阿里山、番路、大埔、民雄、太保市、義竹

● 高雄市地區最大震度4級

4級：桃源、旗山

3級：六龜、甲仙、楠梓、高雄市、壽山

● 雲林縣地區最大震度4級

4級：草嶺、古坑、斗六市

3級：土庫、水林、四湖、麥寮

● 臺中市地區最大震度4級

4級：梨山、德基、梧棲

3級：霧峰、烏石坑、臺中市、大甲

● 宜蘭縣地區最大震度4級

4級：澳花、武塔

3級：南山、南澳、大同、牛鬥、冬山、內城、宜蘭市、頭城

2級：蘇澳、龜山島

● 臺南市地區最大震度4級

4級：楠西、新化、善化

3級：東山、佳里、永康、臺南市、七股

● 嘉義市地區最大震度4級

4級：嘉義市

● 彰化縣地區最大震度4級

4級：員林、彰化市

3級：大城

● 苗栗縣地區最大震度4級

4級：鯉魚潭

3級：三義、南庄、苗栗市、竹南

● 新竹縣地區最大震度4級

4級：關西

3級：五峰、峨眉、竹東、竹北市

● 屏東縣地區最大震度3級

3級：三地門、九如、屏東市、新埤、恆春、南灣、鵝鑾鼻、瑪家、滿州

2級：春日、獅子、小琉球、墾丁

● 桃園市地區最大震度3級

3級：三光、桃園市、新屋

2級：中壢

● 新北市地區最大震度3級

3級：新店、新北市、五分山、萬里

2級：雙溪、三貂角、五股、淡水、石門

● 臺北市地區最大震度3級

3級：信義區

2級：木柵、臺北市、陽明山

● 新竹市地區最大震度2級

2級：新竹市

● 澎湖縣地區最大震度2級

2級：東吉島、馬公市

● 基隆市地區最大震度2級

2級：基隆市

1級：彭佳嶼

● 連江縣地區最大震度1級

1級：馬祖

附註：沿岸地區應防海水位突變

稍早01：06發生芮氏規模5.4地震，震央在台東縣政府南南東方81.9公里，位於台灣東南部海域，地震深度21.7公里。各地最大震度蘭嶼4級，屏東、高雄、南投、嘉義、雲林2級，台東、花蓮、台南、雲林、台中1級。