鄰居侵門踏戶「伸」進來！1名網友日前發現自家陽台竟被對面鄰居伸進1根竹竿，竹竿就這樣牢牢架在2邊的欄杆上，他最後麻煩里長詢問鄰居，鄰居竟說「我們家的花要開了，怕會往下垂不好看」，讓他大感傻眼；其他網友則留言說「花再長過來就喀喳剪掉」、「跟他說這是竹竿煞，必須放火化掉」。

該網友在臉書「爆料公社」發文表示，她日前發現自家陽台出現1根竹竿，該竹竿竟是從「對面鄰居」的陽台延伸過來，鄰居還用塑膠繩索把竹竿綁得很緊，原po根本沒辦法從陽台將竹竿推回去，他最後不敢擅自將竹竿處理掉，怕被鄰居告侵害財產，只好請里長告知對方。

該網友說，里長之後跟他說鄰居的說法，竟是「我們家的花要開了，怕會往下垂不好看」，他則傻眼認為即便如此，也不能再毫無告知的情況下擅自將竹竿伸進別人陽台，他最後曝光照片怒嗆「奇葩鄰居完全沒告知，就自作主張把竹竿插進我家窗台插好插滿，還用塑膠繩交叉綁死」。

其他網友則留言「跟他說這是竹竿煞，必須放火化掉」、「叫他改種絲瓜或火龍果啦，要架多少沒關係，長一顆拔一顆，長2顆拔一對」、「不要鋸斷留個0.3公分，等他一掛東西馬上斷」、「這鄰居也太誇張了吧！花再長過來我就喀喳剪掉」、「我的話會錄音買大聲公播放：你為蝦米尬你那隻直直插過來」。