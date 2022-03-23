花蓮地震！雲林明顯搖晃 民眾被驚醒 02:402022/03/23 中時 張朝欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮縣近海地震，雲林縣明顯搖晃民眾被驚醒。（摘自中央氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮縣近海23日凌晨1點41分發生芮氏規模6.6地震，雲林縣最大震度4級，分別在草嶺、斗六、古坑，許多民眾在睡夢中被晃到驚醒，紛紛在網路留言「這次真的搖很大又很久」、「讓人想到921大地震，太可怕了」、「主震後還來一波餘震」。雲林消防局表示尚無災情傳出。 南投地震 雲林、嘉義震度4級尚無災情傳出 5月起 國中小冷氣中央埋單 預收應退、超額自付 #雲林 #驚醒 #花蓮地震 #主震 #斗六 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金石門雲林斗六新廠 正式啟用 04:102022/03/21 產業特刊 「江鳥咖啡」雲林虎尾店慶開幕 拚3年內全台開設50店 20:542022/03/14 財經 雲林試辦犬貓遺體善後成效佳 持續根絕「死貓吊樹頭」 17:322022/03/20 生活 遭反彈 雲林畜牧場自治條例擬3度修正 04:102022/03/22 地方新聞 雲林鼓勵運動 開放國中以上室內空間 04:102022/03/13 地方新聞 嘉義喜宴延燒！雲林退休校長也染疫 感染源待釐清 16:352022/03/21 生活 雲林縣軟式網球好手搖籃 溪洲國小70周年校慶邀校友回娘家 12:092022/03/18 寶島 遷徙蝶數大爆發！紫斑蝶南遷到雲林 每分鐘多達687隻 13:152022/03/15 生活 提案通過 雲林斗六鐵路立體化邁步 04:102022/03/22 地方新聞 不一定會抽筋！ 台大雲林分院「癲癇列車」尋找隱藏患者 14:272022/03/22 健康 斗六市區鐵路立體化邁步 鐵道局初審終點頭通過 12:292022/03/21 寶島 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。