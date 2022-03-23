花蓮縣近海23日凌晨1點41分發生芮氏規模6.6地震，雲林縣最大震度4級，分別在草嶺、斗六、古坑，許多民眾在睡夢中被晃到驚醒，紛紛在網路留言「這次真的搖很大又很久」、「讓人想到921大地震，太可怕了」、「主震後還來一波餘震」。雲林消防局表示尚無災情傳出。