23日凌晨1點41分，花東近海發生規模6.6強震，全台幾乎都在3級以上，就有不少人質疑，此次地震加上台灣過去921大地震、2016美濃強震與2018花蓮強震都發生在凌晨，是否大地震都發生在大半夜？對此專家也給出答案。

921大地震發生在凌晨1點47分、2016美濃地震發生在凌晨3點57分，2018花蓮地震則是發生在半夜11:50分，這次花東近海強震則為凌晨1點41分，而當時2018花蓮強震發生後，就有鄉民PO文詢問「為何大地震都發生在半夜」。

事實上，網路上一直流傳半夜容易發生大地震的原因，是因為「月球引力」關係，日本東大科研小組也曾在2016年9月投書英國網路科學期刊「自然-地球科學」，指出太陽和月球的引力會引起「地殼」的潮汐現象，讓地面壓力產生變化，當地面壓力不斷增強時，便會導致小塊岩石破裂，並導致大地震發生。

對此不少科學家則認為，兩者關聯過於薄弱，欠缺科學根據。台灣東部地震研究中心主任張文彥當時也指出，基本上沒有資料顯示晚上容易發生大地震，純粹是巧合，例如2008年中國大陸的汶川大地震與2011年的日本311大地震也都是發生在白天，台灣過往也有幾次規模較大的例如2010年的高雄甲仙地震也是在白天，只是幾次傷亡較為慘重的強震碰巧都在半夜，才會讓人有此印象。