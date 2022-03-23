凌晨地牛大翻身！稍早1時41分花蓮縣近海出現規模6.6地震，為今年截至目前最強震，國家級警報大響，全台明顯有感，隨後1時43分花蓮縣豐濱鄉出現規模6.1地震，1時46分再出現4.7地震，許多民眾夢中驚坐起。中央氣象局表示，不排除3天內會有規模5.5以上餘震出現。

根據地震測報中心資料指出，本起規模6.6地震震央出現在花蓮縣政府南方62.6公里，位於花蓮縣近海，地震深度30.6公里。震度方面，台東地區最大震度6弱、花蓮5強、宜蘭、嘉義、高雄、雲林、台中、台南、嘉義、彰化、苗栗、新竹縣4級；屏東、桃園、新北、台北3級；新竹市、澎湖、基隆2級；連江1級。

地震測報中心主任陳國昌表示，該起地震為今年截至目前最強震，起因為菲律賓海板塊碰撞歐亞大陸板塊所致，但規模超過6的地震的區域通常位於更偏北方，這次震央位置規模超過5以上地震並不少，但6以上就相當少。

陳國昌指出，自1973年有新的測量儀器起，該地區周邊都沒有出現規模超過6的地震，一直到今天6.6主震和6.1餘震才打破近50年的紀錄，預估3天年會有規模5以上餘震出現，仍須多加留意。