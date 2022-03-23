今（23日）凌晨1點41分花東外海發生規模6.6強震，全台皆有感，隨後又發生多起地震，讓不少民眾從睡夢中嚇醒後，遲遲不敢入睡。一名女網友表示，自921大地震後，只要發生強震就會回想起當年情況，害怕的想趕緊奪門而出，引起網友討論，其中有人提到，本次地震發生時間點與921大地震發生時間相近，驚呼「剛剛地震發生的時間點真的讓我嚇到」。

原PO在臉書社團《草屯人》發文表示，自從經歷921大地震後，不管時隔幾年，只要發生地震就會想起當年情況，隨時準備奪門而出，好奇有沒有南投人也有相同感受。

貼文一出，不少網友紛紛表示，「+1，921揮之不去」、「921陰影再現，剛剛還以為天國近了」、「+1，真的控制不了身體，只想跑出去，我到現在手腳都還在發抖，根本不敢睡」、「已經分不清是餘震還是我在發抖」、「有陰影，20多年了過去了還是下意識往外跑」、「有親身經歷過，嘴上說忘了但是那種感覺一瞬間就會回來」。

也有網友發現，本次地震發生時間點與921大地震時間相近，驚呼「剛剛地震發生的時間點真的讓我嚇到」、「發生時間點1:41，跟921時間1:47差不多，嚇到腳抖到不行」。也有人指出，「921是左右搖後又上下搖，還好這次沒上下」、「左右搖別緊張，上下搖才是可怕」。