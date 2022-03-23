今（23日）凌晨1點41分，花東外海發生規模6.6強震，最大震度6級，全台皆有感搖晃，國家級警報大響。25歲中職桃猿啦啦隊「樂天女孩」Rakuten Girls女神李恩菲（菲菲，本名李庭瑀），稍早之前透露地震當下正在洗澡，嚇得她差點裸體衝出門。

李恩菲在IG限時動態PO一段家中搖晃的短片，可以看到掛在架子上的包包、皮帶等搖搖欲墜，她不禁捏把冷汗，心有餘悸地直呼：「正在洗澡的我，快裸體跑出去了。」

除此之外，過去為Lamigo桃猿專屬啦啦隊LamiGirls、現在是女團伊梓帆的女星董梓甯（梓梓），也在IG限時動態報平安：「我沒事，剛洗好澡地震時淡定的在吹頭髮，收到一堆地震關心訊息，希望你們也好好的。」畫面中，素顏的梓梓頂著一頭微濕長髮，身上只穿低胸的睡衣，小露E級事業線，讓半夜驚醒的粉絲們大飽眼福。

剛剛發生的地牛大翻身，為今年目前的最強震，國家級警報大響，全台明顯有感，根據地震測報中心資料指出，本起規模6.6地震震央出現在花蓮縣政府南方62.6公里，位於花蓮縣近海，地震深度30.6公里；隨後1時43分花蓮縣豐濱鄉出現規模6.1地震，1時46分再出現4.7地震，讓許多民眾從夢中驚醒。中央氣象局表示，不排除3天內會有規模5.5以上餘震出現。