花東6.6強震超商輕鋼架天花板掉落 飲料櫃倒下現況慘曝

離震央太近！超商「貨架瞬間倒下」飲料滿地滾 現況慘曝

花東6.6強震超商輕鋼架天花板掉落 飲料櫃倒下現況慘曝

23日凌晨1點41分，花東外海發生規模6.6強震，全台皆有感，超過4分之3縣市震度都在3、4級以上，台東縣成功鎮某超商架上的商品幾乎被強震搖晃掉在地上，許多輕鋼架的石膏天花板也被搖到掉至地面，還有一整櫃的飲料全部倒下，飲料罐散落一地，場面相當混亂，據悉該超商就在震度6弱 的長濱隔壁。

台東縣成功鎮某超商架上的商品幾乎被強震搖晃掉在地上，許多輕鋼架的石膏天花板也被搖到掉至地面，還有一整櫃的飲料全部倒下，飲料罐散落一地，場面相當混亂。（民眾提供）