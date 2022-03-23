影》就在震央旁！超商「貨架瞬間倒下」飲料滿地滾 現況慘曝 03:042022/03/23 中時新聞網 宋原彰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣成功鎮某超商架上的商品幾乎被強震搖晃掉在地上，許多輕鋼架的石膏天花板也被搖到掉至地面，還有一整櫃的飲料全部倒下，飲料罐散落一地，場面相當混亂。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花東6.6強震超商輕鋼架天花板掉落 飲料櫃倒下現況慘曝 訂閱影音： 中時新聞網 離震央太近！超商「貨架瞬間倒下」飲料滿地滾 現況慘曝 花東6.6強震超商輕鋼架天花板掉落 飲料櫃倒下現況慘曝 23日凌晨1點41分，花東外海發生規模6.6強震，全台皆有感，超過4分之3縣市震度都在3、4級以上，台東縣成功鎮某超商架上的商品幾乎被強震搖晃掉在地上，許多輕鋼架的石膏天花板也被搖到掉至地面，還有一整櫃的飲料全部倒下，飲料罐散落一地，場面相當混亂，據悉該超商就在震度6弱 的長濱隔壁。 台東縣成功鎮某超商架上的商品幾乎被強震搖晃掉在地上，許多輕鋼架的石膏天花板也被搖到掉至地面，還有一整櫃的飲料全部倒下，飲料罐散落一地，場面相當混亂。（民眾提供） 台東縣成功鎮某超商架上的商品幾乎被強震搖晃掉在地上，許多輕鋼架的石膏天花板也被搖到掉至地面，還有一整櫃的飲料全部倒下，飲料罐散落一地，場面相當混亂。（民眾提供） 花東6.6強震全台驚醒！網狂讚氣象局：這次警報先到 只是巧合？凌晨花東6.6強震 台灣過往3大地震都在半夜 專家這麼說 #強震 #超商 #花東 #6.6 #輕鋼架 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 福島7.4強震搖落整牆色情雜誌 老司機嗨：跪求「她」番號 17:212022/03/17 社會 日本7.4強震 蔡英文喊話：需要幫助時請告訴我 14:342022/03/17 政治 日本福島強震超嚇人 半導體廠短暫停電 環球晶回應了 10:462022/03/17 財經 卡位離島花東春遊 易飛網「華信假期主題自由行攻略」開賣 20:032022/03/18 財經 福島外海強震殃及發電廠未復原 東電籲企業節電 12:562022/03/21 國際 蝦皮店到店結盟OK據點破千 04:102022/03/18 財經要聞 日本東北7.4強震 盧秀燕關心友好城市 10:542022/03/18 生活 日本強震重創供電 東電：部分地區傍晚恐停電 14:122022/03/22 國際 福島規模7.4強震 重啟核電遇阻 04:102022/03/18 國際大事 股東會小確幸 高CP值紀念品吸睛 04:102022/03/20 財經要聞 假擄人嚇壞民眾 警攻堅見惡作劇送辦 04:102022/03/17 社會新聞 日本岩手縣18日又震 與16日強震關聯暫不明 12:382022/03/19 國際 新聞分析－推雙向寄件 服務版圖後發先至 04:102022/03/18 財經要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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