台東23日凌晨1點41分發生規模6.6地震，震央在花蓮縣，台東市達4級、台東縣長濱鄉達6級，許多人從睡夢中驚醒，台東縣消防局表示目前暫時未接獲災情。此外，位於台東縣成功鎮市區目前傳出有零星住戶停電，台電表示已派員巡視。台東縣長饒慶鈴凌晨2點多在臉書發文指出，有縣民通報縣內成功鎮白守蓮及興農路過興農橋有落石坍崩、車輛無法通行，請大家小心。

台東縣長饒慶鈴。(圖/翻攝自 饒慶鈴臉書)

今（23）日01:41花東地區發生有感地震，雙北明顯搖晃超過30秒，國家級警報大響。根據氣象局地震報告，01:41地震規模6.6，震央位於花蓮縣近海，地震深度31公里，各地震度東6-花5+投4嘉4高4雲4中4宜4南4彰4苗4竹4屏3桃3北3澎2馬1。

花東深夜6.6強震，台東縣長饒慶玲臉書變災情通報平台：大家注意餘震。(圖/翻攝自 饒慶鈴臉書)

饒慶鈴23日在臉書發文指出，有網友通報白守蓮興農路過興農橋後沒多久處落石坍崩、車輛無法通行，東海岸處有女兒牆倒塌、水管破裂狀況，請大家務必注意自身安全！請大家務必小心、注意自身安全。若有任何需求，請打119，注意安全！注意餘震。

台電表示，台東縣目前僅成功市區有零星停電，已派員巡視中，但尚未接到山區用戶停電報案。另當地旅館外，深夜卻有10多名遊客站在街上，遊客們直呼「地震好可怕！好晃！不敢回房間，睡不著」。另外，成功鎮1間民宅水塔倒掉，水管破裂大漏水，明明沒下雨，屋外、地面全溼答答的。

花蓮縣長徐榛蔚也趕緊在臉書上發文，請大家保持冷靜注意安全。花蓮消防局指出，目前只有南區2起零星瓦斯瓶傾倒漏氣案件，無其他重大災情，不過玉里醫院祥和院區附近，正在施作玉興橋新建橋面工程，橋面護欄疑因地震影響，出現斷裂情形，已通報公路總局玉里工務段協助處理。