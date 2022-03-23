【愛傳媒游文玫專欄】位於台北藝術大學內的關渡美術館依山而建，俯看關渡平原，是台灣第一所位於大學校園內的美術館。地上五層，地下一層，包含九個展覽廳，不僅寬敞舒適，而且美術館建築本身就是一件當代藝術作品。目前館內正展出藝術家李傑「保持荒涼的表情個展」及「中國信託當代繪畫獎」得獎藝術家作品聯展。

李傑1978年生於香港，擅長敏銳地觀察展場構成，進而安排情感在空間中可被感知的狀態。他近期的創作以光、聲音、日常現成物來鋪陳作品中政治、愁緒、憤怒、安靜的基底，並藉由投影方式及文字書寫來編輯、凝固或強化創作過程中所發生的所有偶然，觀者在欣賞作品的同時，身影亦投放在作品畫面中，讓觀賞者成為作品的一部分。

「中國信託當代繪畫獎」則是由中國信託文教基金會主辦，以提攜具新意、中青代以降藝術家的當代繪畫創作。2021年首屆，共達790件作品競逐，展現台灣創作者對此一獎項的期待。評審團審慎選出20件具獨到觀點、能反映時代意義的創作，讓作品進駐關渡美術館展出，包括首獎蔡宜儒，以及優選藝術家周代焌、謝牧岐、蘇煌盛等的作品。

關渡美術館不僅作為學術討論的平台，更是一般民眾體驗藝術的場所，走進春天氣息濃郁的台北藝術大學校園，即能體會「處處即藝術、藝術在處處」！

作者為台北市身心障礙服務推展協會理事長、具有專業證照藝術品拍賣官、中華民國畫廊協會秘書長

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