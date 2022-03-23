美國白宮國安顧問蘇利文今天表示，美國總統拜登將利用訪歐期間，宣布對俄羅斯入侵烏克蘭的新制裁行動。他並表示，在拜登與中國國家主席習近平會談至今，未有中國援俄跡象，會持續監控。

拜登（Joe Biden）預計23日出發前往比利時布魯塞爾，出席24日舉行的北大西洋公約組織（NATO）領袖峰會、七大工業國集團（G7）與歐盟理事會（European Council）會議，討論國際社會在支援烏國抗俄的作為。

蘇利文（Jake Sullivan）今天在白宮例行媒體簡報說明拜登行程時表示，拜登將和盟友共同協調對烏克蘭的下階段軍事援助，並將宣布新一波對俄羅斯的制裁行動。他也將與盟國合作，調整北約東翼軍隊部署。

拜登也將宣布加強歐洲能源安全，減少歐洲對俄羅斯天然氣依賴的聯合行動。同時美方也將對烏克蘭提供更多人道協助，減輕烏克蘭境內平民的痛苦並因應不斷增加的難民潮。

蘇利文也坦言，這場戰爭不會輕易或迅速結束，但拜登前往歐洲的行動發出一個強有力的訊息，以及準備好協助烏克蘭人民自我防衛、對俄羅斯施加制裁，並加強西方聯盟。

在被問及在拜登與習近平上周會談以來，是否有任何跡象顯示中國是否會向俄羅斯提供援助時，蘇利文指出，自對話以來，尚未見到中國有向俄羅斯提供軍事援助的情況，美方會持續監控。他也再次強調，拜登在與習近平會談時已清楚表明，若中國向俄羅斯提供軍事援助，北京將面對的後果。（編輯：陳政一）1110323