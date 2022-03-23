凌晨不平靜！花東地區自凌晨1點41分規模6.6強震後，截至3點35分，包括小區域地震在內，已經發生11起餘震，也讓不少民眾無法入睡，徹夜討論地震，就有網友表示在群組問平安，結果花蓮朋友淡定回「還好吧」，忍不住詢問「花蓮人是不是習慣地震了」。

網友在PTT八卦版PO文「花蓮人是不是習慣地震了？」，他表示自己被大地震嚇醒，趕緊在群組內關心朋友們，沒想到其中一名花蓮朋友淡定回「還好吧？」，稱花蓮三不五時就有類似規模地震，早就習慣。

原PO說，自己3級還4級就想逃命了，花蓮人卻表現得完全無感，實在難以理解，「有沒有卦」？

文章PO出也引出不少當地網友回答：「我花蓮人無感啊，所以地震發生花蓮人說要逃，真的就要逃了」、「習慣是真的啦，但今天真的晃超久，今晚花蓮至少搖了30幾次」、「會怕是會怕，但該睡還是要睡」、「地震如果沒有實質傷害，對花蓮人來說真的稀鬆平常，沒有討論度」、「花蓮人不習慣不行，不然整天逃跑就飽了」、「0206那次真的可怕，但其他都很無感」。