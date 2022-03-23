花東地區23日凌晨1點後天搖地動，幾乎整晚搖不停，數次發生全台有感地震，也讓許多民眾回想起22年前的921大地震，就有女網友分享921當晚逃生經歷，但不少鄉民看到卻相當憤怒，怒罵女網友的母親簡直太失格。

女網友在PTT八卦版PO文，表示921當年自己不到10歲，當晚睡醒發現身邊漆黑一片，平常睡在旁邊的媽媽與弟弟卻不見蹤影，過幾分鐘後睡一樓的爸爸才拿手電筒上來牽著她出門。

到了門口原PO才驚覺，原來媽媽早在地震第一時間，就帶著弟弟逃出房外，把自己留在家中，讓她大嘆「雖然平時就知道她重男輕女，但是沒想到這麼嚴重…」。原PO說，當天雖然全家平安，但給她留下了另一種心理陰影。

鄉民看到後也相當同情原PO：「幫你拍拍」、「幫QQ」、「這種陰影比地震更大...」、「這什麼失格媽媽啊」、「斷絕關係吧」、「起碼喊一下也好，連叫都不叫就帶弟弟逃走也太扯」、「對自己親生女兒這樣太誇張了」、「這種母親不用孝順了，放她去死」、「別懷疑，這種父母還不少，兒子要救，女兒隨便」。