兩人逛街時都保持著一點距離，只有在走上樓梯身邊沒路人時才靠在一起。（圖／本刊攝影組）

38歲的「大仁哥」陳柏霖與小7歲「Popu Lady」庭萱（又名庭瑄）低調交往，今年邁入第十年，本刊直擊陳柏霖在上周3月19日庭萱生日當天，這對情侶檔去信義區逛街慶生，但因適逢周六假日滿街人潮，陳柏霖又是高知名度男神，警戒心爆表的他們才剛出門便立刻環顧四周、掃視周遭人車，兩人邊走邊回頭，甚至還走樓梯上到空橋，登高望遠再度環顧四周，交頭接耳似乎在交換有無觀察到可疑人物跟隨，生日約會變成了諜對諜情報片。

陳柏霖與庭萱打扮輕鬆有型，不過該遮得都遮好遮滿，不仔細看看不出是這對長跑十年的情侶檔。（圖／本刊攝影組）

庭萱手上拎了戰利品，陳柏霖則忙著東張西望。（圖／本刊攝影組）

結束低調的信義區購物行程，兩人一同返家，進門前陳柏霖還不忘多觀察一下四周狀況。（圖／本刊攝影組）

三月十九日下午一點多，長版上衣、短褲搭高筒鞋，一身輕便的陳柏霖和庭萱情侶倆走出松山區住處，超度警戒的他們才剛出門便立刻開始東張西望，也或許只是他們交往十年來的習慣，兩人走幾步就回頭看一下，想要悠哉卻又忍不住小心翼翼地，散步到信義區的百貨公司，一會兒走在百貨公司間的廣場大道，一會兒走樓梯上到空橋，登高望遠附近環境，小倆口還一直交頭接耳，似乎是在交換有無觀察到可疑人物跟隨。緊接著，兩人故佈疑陣，走空橋要到另一棟百貨商場，走沒兩步便又回頭走上三樓，從三樓的空橋走到另一棟百貨，然後再搭著手扶梯下到二樓。

晚上六點多陳柏霖與庭萱又搭車外出，這趟還多了媽媽作陪。（圖／本刊攝影組）

三人在高檔日本料理店用餐三小時才心滿意足離開。（圖／本刊攝影組）

吃飽飯不急著回家，一家三口先散步助消化，陳柏霖自然也還在往後查看有沒有人注意到他們。（圖／本刊攝影組）

如此神秘兮兮好幾個回合，兩人中間用餐與按摩，讓庭萱享受身心放鬆，一直下午五點多才返家，庭萱還手上提著一袋戰利品，令人好奇是什麼生日禮物。但大仁哥真心不騙，交往了十年的他怎麼會隨隨便便就這樣幫女友慶生就結束？果然到了傍晚六點半，小倆口一同換了一身黑色系衣服，打扮頗為正式，還穿著同款式的情侶皮鞋，帶著媽媽一起搭乘計程車，前往中山區連續三年榮獲米其林一星評價的日本料理餐廳，晚餐價位六千元起跳。

走了一段路後三人在看手機，原來是叫的車已經抵達。（圖／本刊攝影組）

陳柏霖、庭萱與媽媽先後上車準備返家。（圖／本刊攝影組）

回到家一起進門，進門前換成庭萱在確認四周環境。（圖／本刊攝影組）

九點三十六分，享用完美食，從頭包到腳的陳柏霖一馬當先走出餐廳，旋即左右掃視一番，庭萱和媽媽緊跟其後，三人並沒有馬上乘車離去，而是選擇散步消化晚餐，走在半路上還是回頭看了好幾眼，就算是吃飽喝足還是沒有鬆懈，看來小心翼翼已經成了他們的日常習慣，走了幾個路口後，三人停下腳步研究手機上的內容，原來他們是等候多元計程車抵達，晚間十點多，三人搭車回到住處，結束本日的慶生行程。

庭萱在生日隔天分享慶生照，喝下午茶又按摩，晚上吃日本料理還切了哈根達斯要價2080元的小花園冰淇淋蛋糕。（圖／截自庭萱IG）

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