台灣今凌晨接連發生40多起地震，其中在1時41分發生規模6.6強震，讓國家級警報大響。一名花蓮女網友分享監視器畫面，只見服飾店裡的衣服隨著地震左右晃，甚至有一排衣服直接被甩到地上。而原PO也強調影片完全沒有快轉，希望大家都平安。

一名女網友今（23日）凌晨在臉書社團《花蓮爆料王》分享監視器影片，心有餘悸地說，「影片完全沒有快轉，就是這麼搖滾。願大家都平安，天佑台灣！」

從畫面中可見，凌晨未營業的服飾店內，原本一切都靜止不動，突然間所有的衣服開始左右搖晃，且晃動幅度越來越大，感覺像是有人抓著掛衣架猛力搖晃，在劇烈搖晃13秒後，整排被搖倒在地上。

花蓮地震，服飾店搖滾晃動55秒，衣服直接被甩到地上。（圖／翻攝自花蓮爆料網）

另也有網友在社團中分享，地震發生當下剛好在保齡球館玩耍，結果地震突然劇烈晃動，讓所有人立刻跑回位置上坐好，而在推車裡面的柴犬，也跟著地面不停搖晃，在寵物推車中看起來非常躁動不安，而原PO也驚呼「太大的震力了！」

台灣今天凌晨發生多起地震，最早是在1時6分規模5.4的地震，震央在台東縣政府南南東方81.9公里，位於台灣東南部海域，地震深度21.7公里；後來在1時41分發生規模6.6地震，雙北明顯搖晃30秒，國家級警報大響，讓不少民眾半夜驚醒，接著斷斷續續發生了40多個大小不一的地震。