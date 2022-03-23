克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）昨（22）日接受美國有線電視新聞網（CNN）主播艾曼普（Christiane Amanpour）專訪時，坦承俄羅斯至今尚未在烏克蘭取得任何軍事成果，同時他拒絕排除莫斯科會動用核武。

當艾曼普詢問普丁認為至今在烏克蘭取得哪些成就時，培斯科夫回答：「首先還沒有，他還沒有取得任何成就。」不過他也聲稱，俄羅斯的「特別軍事行動正嚴格按照計畫及事先設定好的目的進行」。

Putin “hasn’t achieved [his goals] yet” in Ukraine, Dmitry Peskov tells me. “It is going on strictly in accordance with the plans,” he insists, which are Ukraine’s demilitarization, neutrality, eliminating “nationalist battalions” & recognition of Crimea, Donetsk & Luhansk. pic.twitter.com/tIdiB7fD86 — Christiane Amanpour (@amanpour) March 22, 2022

當被問到在何種情況下普丁會訴諸核子能力時，培斯科夫多次拒絕排除莫斯科會動用核武的可能性，「如果對我們國家持續構成威脅，那就有可能。」

President Putin has raised the threat of using nuclear weapons – and his spokesperson Dmitry Peskov refused to rule out their use, in an interview with me tonight. pic.twitter.com/uxQqncLGYN — Christiane Amanpour (@amanpour) March 22, 2022

培斯科夫也在專訪中重申普丁的要求，包括擺脫烏克蘭的軍事潛力、確保烏克蘭是中立國家、清除「民族主義營」（nationalist battalions）、烏克蘭接受克里米亞屬於俄羅斯、以及接受烏東盧甘斯克（Luhansk）及頓內茨克（Donetsk）兩共和國為獨立國家。他也稱俄軍只攻擊烏克蘭的軍事設施。