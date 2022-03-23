臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

日華議員懇談會總會台灣時間22日傍晚於日本東京舉辦年度大會，總統蔡英文受邀以視訊方式與日本前首相安倍晉三進行對談，就台灣加入CPTPP、烏克蘭情勢與區域局勢等各面向議題交換意見。此消息引熱議，大批台灣網友則留言「看戲中」三字，諷刺意味十足。

總統府發言人張惇涵表示，雙方視訊對談時間將近30分鐘。蔡英文與安倍晉三就台日友誼共同克服災難及共同抗疫、台灣加入CPTPP、烏克蘭情勢與區域局勢，及確保自由開放印太戰略的和平穩定等各面向議題交換意見。

此事引發熱議，大批網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「搞笑哦，跟卸任的人討論？」「安倍是現任日本首相？」、「球總是會被丟回自己手上的」、「裝模作樣大內宣」、「核食吃再多也不會讓你進，因為能不能進，不是日本大哥哥說了算呀」。

值得注意的是，有不少網友留言「看戲中」三字，諷刺蔡英文與安倍晉三的視訊對談，對於未來台灣加入CPTPP等目標，是否具有實質效益。