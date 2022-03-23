今（23）日凌晨到早上，一共發生40多起地震，其中以凌晨1時41分花東地區規模6.6強震最驚人，當時屏東縣震度也達3級，導致西屏變電所饋線跳脫，造成屏東市華山街一帶共1203戶停電，一名男網友表示，「被地震搖醒後，又搖到停電，要詢問哪個單位還來復電？」台電屏東區營業處表示，經緊急派員搶修，已於清晨5時全數復電。

男網友於臉書社團《屏東人新聞》指出，被地震搖醒，現在又被搖到停電，「要詢問哪個單位還來復電？」貼文引發在地人回報，「我家屏基附近也停電了，已經因為地震跟停電搞得睡不著，我也在想辦法要通報台電維修」、「搖完之後，就沒電了，至今還是未供電，熱到爆」、「我家這也沒電了，希望快點復電」。

台電屏東區營業處表示，西屏變電所因今日凌晨1時41分地震，導致饋線跳脫，造成屏東市華山街、華一街、華二街、莊敬街一段一帶共1203戶停電，派員前往現場搶修，2時50分已有905戶恢復用電，5時全數恢復供電。

屏東縣長潘孟安也在臉書發文指出，屏東目前沒有傳出任何災情，會同步關注花東等各縣市情形，屏東特搜大隊也隨時待命。