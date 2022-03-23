資深女星陳美鳳出道數十年，始終保持亮麗外型，皮膚緊緻白皙還有著S曲線火辣身材，完全看不出實際年齡已經65歲，她因此被封為「最美歐巴桑」，還曾因極致凍齡而登上外媒，而美人如她，多年來保持單身，但不缺追求者，爆出一直有人追，陳美鳳吐露身邊圍繞不少已婚男，她因不願當小三拒絕，但對方死纏爛打，希望能天天傳訊「隔空曖昧」，讓她很無奈。

外型一直相當美艷的陳美鳳，曾有過一段婚姻，不但沒能走到最後，兩人分手後男方還想爭她的財產，讓陳美鳳多次飛赴美國打官司，纏訟多年才終於維護了自身權益並且恢復自由身，如今離婚6年多，陳美鳳始終保持單身，但曾吐露，還是期盼著一份成熟而珍貴的愛情。

陳美鳳維持單身多年，身旁不是沒人追，據《鏡週刊》報導，她老早就說過有追求者，但也坦言其中有已婚男，可她拒絕當小三，最近在慶功宴後，陳美鳳酒後吐真言，表示有人追，這些人不乏有家室者，讓她覺得很困擾，完全不可能答應單獨見面，可對方死纏爛打不放棄，還說只要每天互傳簡訊關懷，隔空曖昧就好。

陳美鳳表示，即便只是「精神外遇」，她也不能接受，而不僅那名已婚男，陳美鳳身旁還有許多熟男追求者，而她面對感情不喜歡打迷糊仗，覺得不可能往未來的就會直接點破，對於這些男人們的苦心追求，她直球表述：「不用那麼累」，也遇過要求固定約會的追求者，但陳美鳳覺得演藝工作的性質，很難配合，這樣她壓力會很大所以婉拒，寧可沒有愛情但人生過得輕鬆點。

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