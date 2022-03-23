半夜連環震 花東2處公路中斷、台鐵3列車受影響 09:072022/03/23 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮今日凌晨發生多起地震，最大一次規模6.6。（氣象局提供／陳祐誠傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮今日凌晨發生多起地震，最大一次規模6.6，經交通部公路總局巡查，花蓮縣玉里鎮台9線275K玉興橋暫時封閉、台東縣長濱鄉台30線32K＋500路面龜裂阻斷，預計下午搶通。 公路總局提醒駕駛，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。 台鐵局則表示，昨夜經工、電單位巡查路線及電車線設備，於清晨6時4分巡查完畢無發現異狀，路線恢復正常行駛，影響3列次15分。 花東6.6地震竹科有感 台積電等半導體廠部分機台受影響 影》浴室熱水器掉落砸馬桶 台東成功遊客衝出旅館不敢睡 #巡查 #山區道路 #路線 #地震 #坍方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長濱鄉震不停 「1.8米巨石」滾落路中央 玉長公路龜裂封閉 05:262022/03/23 生活 地震時正在洗澡 啦啦隊女神曬照驚呼：快裸體跑出去 02:592022/03/23 娛樂 強震震到停電 屏東巿1203戶凌晨斷電 哀叫熱到爆 08:112022/03/23 生活 花蓮強震想起921 女網友分享當晚經歷全場卻怒了：失格母親 05:462022/03/23 生活 跟921「只差6分鐘」 6.6強震掀起這群人恐怖回憶 03:312022/03/23 生活 花東連震 蔡總統臉書：深夜地震 國家級警報有沒有吵醒大家了？ 02:462022/03/23 政治 凌晨強震突襲「超有感」 中彰投民眾驚魂：瞬間想起921大地震 03:282022/03/23 生活 當地48年來最大震 氣象局：3天內當心5.5以上餘震 02:432022/03/23 生活 深夜強震 台南人嚇醒！2人一度受困電梯 02:412022/03/23 生活 影》就在震央旁！超商「貨架瞬間倒下」飲料滿地滾 現況慘曝 03:042022/03/23 生活 07：09地牛翻身 東部外海規模4.8地震 宜花震度2級 07:272022/03/22 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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