花蓮今日凌晨發生多起地震，最大一次規模6.6，經交通部公路總局巡查，花蓮縣玉里鎮台9線275K玉興橋暫時封閉、台東縣長濱鄉台30線32K＋500路面龜裂阻斷，預計下午搶通。

公路總局提醒駕駛，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

台鐵局則表示，昨夜經工、電單位巡查路線及電車線設備，於清晨6時4分巡查完畢無發現異狀，路線恢復正常行駛，影響3列次15分。

花東6.6地震竹科有感 台積電等半導體廠部分機台受影響
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