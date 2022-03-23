靜宜「校園徵才博覽會」登場，超過70家國內外各領域企業進入校園。（靜宜大學提供）

後疫情時代經濟復甦，人力需求激增，部分廠商現場面談，學生畢業直接就業！（靜宜大學提供）

多家外商公司也鎖定靜宜境外生進行招募與培育計畫，期待注入跨國新血。（靜宜大學提供）

靜宜校園徵才，今年共有金融、餐飲、資訊科技及服務業等各領域，超過70家知名企業參展，還有公司說明會、企業參訪等。（靜宜大學提供）

靜宜以職涯發展與就業輔導、實習及培訓、創業與創新為核心主軸；以系統化職輔資源及四年一貫就業培力，協助學生順利接軌職涯。（靜宜大學提供）

靜宜大學「校園徵才博覽會」登場，超過70家國內外各領域企業昨日進入校園，後疫情時代經濟復甦，人力需求激增，部分廠商現場面談，學生畢業直接就業！多家外商公司也鎖定靜宜境外生進行招募與培育計畫，期待注入跨國新血；同時還有線上媒合平台，提供更彈性選擇。

行政院中部聯合服務中心副執行長洪宗熠，特肯定靜宜校方與相關單位協助青年學子就業服務及建置資源網絡的用心；期待學生透過校園徵才博覽會及就業媒合平台，都能順利找到理想工作。

靜宜校長唐傳義勉勵即將畢業的學生，除專業學習，也要具備國際、AI資訊等通用能力，在職場以利他利己的正循環，創造璀璨人生！

勞動部勞動力發展署中彰投分署副分署長劉秀貞說，透過校園徵才，學生能預先掌握產業發展趨勢，及早做好準備。分署今年推出「履歷快修站-24小時收件ONLINE」履歷健診創新服務，最大特色是免出門、免註冊、免預約；提供15至29歲的青年朋友上傳求職履歷至收件網址，由業界人資顧問於最短時間檢視後提供建議，並於送件後次一工作日回覆，可望提高求職面試成功率。

靜宜職產長魏清圳指出，今年共有金融、餐飲、資訊科技及服務業等各領域，超過70家知名企業參展，還有公司說明會、企業參訪等，預估提供1500多個職缺。

該校以職涯發展與就業輔導、實習及培訓、創業與創新為核心主軸；以系統化職輔資源及四年一貫就業培力，協助大一、大二學生探索職涯，規劃創新創意等實用課程；大三、大四則瞭解產業現況，提供跨域實習，強化軟硬實力，並優化求職履歷，協助學生順利接軌職涯。

自行車廠愛地雅集團副董事長張芳銘強調，疫情帶來不同的衝擊，後疫情時代也讓很多產業人力短缺，期待在校園徵才中找到合適的人才！勉勵即將踏入職場的新鮮人，確定目標，強化就業準備，努力向前，必定有豐碩收穫。

味丹企業人資處長張雄輝說，因疫情衝擊各產業面臨不同挑戰，也改變工作型態，例如在家辦公(WFH)成為未來趨勢！勉勵即將踏入職場的新鮮人，除了強化積極態度與專業能力，也需熟悉數位工具、妥善管理「數位形象」；並能在不同地點自律完成任務，這也是主管評價重要指標。

靜宜大傳系應屆畢業生曾鵬羽認為，她積極參與職產處所舉辦的職涯諮詢、職場零距離微學分及職場工作坊等課程，從中不僅瞭解業界現況，最大收穫是學習呈現專業成果的訣竅。參與校園徵才博覽會則能直接面對各領域企業，在諮詢過程中，認識不同領域產業，也減少產學落差！