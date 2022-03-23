軍方又傳出士官輕生憾事。陸軍第六軍團關渡指揮部一名士官，昨(22日)上午8時許，向單位請假前往三軍總醫院汀洲院區就診，但到了中午都遲遲未返回營區報到，營上幹部與妻子多次聯繫不上，於是報警尋人，最後根據手機定位，發現該名士官投宿於中和某家旅館，警方趕往現場時，卻發現該名士官陳屍於房間內，已經死亡多時，經鑑識後現場並無打鬥痕跡，於是通報軍方單位與家屬到場，至於詳細死因有待警調進一步釐清。

根據調查，任職於關指部某連的中士，昨天上午8時，向單位長官請假，前往三軍總醫院汀州院區轉診，到了12時收假時仍未準時返營，單位幹部立刻多方面聯繫，妻子也聯繫不上人，於是報警協尋，直到晚間7點多，透過手機定位，發現士官出現在中和某旅館附近，警方晚間8時，與旅館人員進入房間後，發現該名士官倒臥在房間內，已無生命跡象。

警方立刻封鎖現場進行鑑識，發現現場並無打鬥痕跡，士官身上也無外傷，疑似有自傷跡象，於是通知軍方及家屬，目前全案由警方調查當中，軍方也積極了解該名士官自傷原因。

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