俄烏戰爭持續近一個月，傳出俄方人士已擬定計畫要毒死俄羅斯總統普丁，並扶植接班人，以恢復和西方的貿易。命理師小孟老師則指出，普丁在9月會面臨水逆，若戰爭拖到9月恐會「危及生命」。此說法引發熱議，網友意見卻呈兩極，兩拚看法互不相讓，正方認為此預言非常有道理，反方則認為命理說法不可盡信。

據外媒《新聞周刊》（Newsweek）和《每日郵報》（Daily Mail） 20日報導，俄羅斯國防部情報總局上周日在臉書官網上貼文說，「下毒、突然發病、意外——俄羅斯菁英考慮除掉普丁的可能性。」烏克蘭情報則稱，俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長波特尼科夫（Alexander Bortnikov）已獲選為接班人，如今波特尼科夫正和國內菁英策畫，要除掉普丁。

小孟老師接受《三立新聞》訪問時則指出，普丁應該盡快結束戰爭，若俄烏戰事持續到9月，屆時普丁的身體狀況會更差，甚至會有生命危險；同時，在俄羅斯內部也會開始出現試圖推翻他的人。小孟老師也透露，天秤座的普丁外表上看起來很堅強、冷靜，但其實內心很脆弱。

小孟老師的說法引發熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言，一派認為：「這個說法不無可能」、「這位命理師有結合時事，不錯」、「最近很多消息都說普丁身體有問題，感覺有可能耶」、「我也是這麼覺得」；一派則認為：「請勿相信非科學說法」、「水逆還好吧？內行星週期短，影響不劇烈」、「我不這麼認為」、「堂堂一個領導人有這麼容易被除掉？」

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