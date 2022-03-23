金管會防堵打炒房漏洞，2021年對2家銀行及2家票券業進行專案金檢，共發現5大缺失，對此於22日邀集票券承銷銀行及票券商總經理及總稽核等高階主管，召開「健全票券商承銷免保證商業本票業務說明會」視訊會議，督促票券商強化承銷免保票業務風險管理。

檢查局副局長張子敏表示，國內目前有8家票券商及17家銀行兼營票券業務，去年針對2家銀行及2家票券商進行專案金檢，針對承銷免保票發現的5大缺失，已於2月21日發函各金融機構就下列檢查缺失，要求業者進行檢視並確實改善。

首先，2家銀行均未確實依規定辦理徵信調查作業及徵提營業發行計畫，或未對企業主要負責人辦理一般信譽調查、徵提企業完整3年會計師簽證財報。張子敏指出，許多銀行認為票券承銷並非授信，所以不需要徵信，實際上發行商依法應進行徵信並了解資金用途。

其次，4家業者均有2項共同缺失，一是逕依客戶信評及淨值條件核予免保票承銷額度，未依客戶發行計畫及償還來源覈實核定，或所核定額度與實際動用金額差異過大、核予額度欠妥，二是未考量同一產業免保票發行集中度風險控管，對此已要求業者必須審慎辦理。

再者，1家票券商出現免保票承作利率不足以支應資金成本，利率訂價易致削價競爭的缺失。張子敏指出，該票券公司僅賺取0.01％的微薄利潤，未考慮風險及資金風險營運成本問題。

最後，1家票券商承銷租賃公司的商業本票，但該屋賃公司以投資不動產信託受益權方式，間接將資金流向不動產業、且金額持續增加。雖然徵信報告中有揭露資金用於推動建案，但未詳實評估實際資金需求。張子敏強調，票券商對此狀況應進行審慎評估。