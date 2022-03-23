根據名記查拉尼亞(Shams Charania)報導，黃蜂正式宣佈與「小刺客」艾塞亞湯瑪斯(Isaiah Thomas)簽約至本季結束，進入3月湯瑪斯已和球隊簽下2份10天短約，這次終於獲得肯定，目前例行賽剩下不多，約在4月10日結束，不過黃蜂暫時排東區第9，仍有望闖進季後賽，將賽季延續。

Sources: The Charlotte Hornets are signing guard Isaiah Thomas to a new contract for the remainder of the season. After 10-days with Lakers, Mavs, Hornets, Thomas finds home in Charlotte where he's averaged 10 points and assumed leadership role. Hornets: 7-2 since signing Thomas. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 22, 2022

湯瑪斯本季拚戰精神令人佩服，黃蜂已是他效力的第三隊，先前陸續獲得湖人、獨行俠短約，在湖人打了4場，場均出賽25.3分鐘，貢獻9.3分2籃板1.5助攻，投籃命中率30.8%、外線22.7%、罰球72.7%，之後遭放棄，好不容易又得到獨行俠給的機會，卻僅出賽1場，拿下6分4助攻。

正當外界都認為他沒有希望的時候，黃蜂再次遞出邀請函，而這次湯瑪斯上場機會不少，至今打了7場，平均13.6分鐘，能貢獻9.9分1.3籃板2助攻，投籃命中率46.2%、外線48%、罰球高達100%，穩定表現受到球隊肯定，終於獲得參與全程賽季的機會。

湯瑪斯本季不斷尋求重返聯盟契機，去年8月曾於業餘聯賽狂轟81分，展現瘋狂得分能力，今年加入發展聯盟3戰場均飆破40分，這讓戰績一度陷入低迷的黃蜂看見，於本月與他接連簽下2份10天短約，如今更點頭讓他待完整季，3度重返聯盟的湯瑪斯完全證明了自己！