今日凌晨地牛翻身翻不停，1時41分花蓮縣近海出現規模6.6地震，為今年截至目前最強震，凌晨主震到目前已出現超過40起的餘震。中央氣象局表示，不排除3天內會有規模5.5以上餘震出現。專家指出，台灣可能已經進入地震活躍期，務必準備好防災工作。

根據地震測報中心資料指出，本起規模6.6主震震央出現在花蓮縣政府南方62.6公里，位於花蓮縣近海，地震深度30.6公里。最大震度6弱出現在台東長濱。

地震測報中心主任陳國昌表示，規模6.6地震為今年截至目前最強震，起因為菲律賓海板塊碰撞歐亞大陸板塊所致，但規模超過6的地震的區域通常位於更偏北方，這次震央位置規模超過5以上地震並不少，但6以上就相當少。

陳國昌指出，自1973年有新的測量儀器起，該地區周邊都沒有出現規模超過6的地震，一直到今天6.6主震和6.1餘震才打破近50年的紀錄，預估3天年會有規模5.5以上餘震出現，仍須多加留意。

按照長期平均統計，台灣每年芮氏規模6以上地震約2.3至2.5個，今年截至目前為止已有3個， 分別為1月3日規模6.0，以及今日凌晨6.6及6.1，超過長期平均值。

中研院地球所兼任研究員汪中和表示，今年2月新竹、3月南投、台東外海都發生群震，十分異常，尤其今天清晨迄今，已經發生至少2起規模6、4起規模5以上的強烈地震，更是少見。

汪中和說，這些現象提醒我們，台灣可能進入地震活躍期，隨著地震風險升高，大家都要提高警覺，做好防震、防災的工作。