為避免金融業者涉入上市櫃公司經營權之爭，金管會在對保險業祭出規範條款後，亦對投信投顧業發函，明令不可運用基金資金或全委託資產等，直接或間接介入投資對象的經營權之爭，否則最重可祭出廢止營業許可的「撤照」處分。

證期局新任副局長高晶萍表示，去年發生保險業投資創投基金，恐涉入上市櫃公司經營權之爭的爭議，鑒於投信投顧業經營投資信託及全委託投資的資金，同樣來自一般社會大眾，因此近期在檢討法令時，決議一併發函提醒。

金管會22日發布函令，明定投信及投顧業經營證券投資信託或全委託投資業務時，運用投信基金或全委託投資資產從事投資，不可有介入被投資對象本身及其直接、間接投資事業的經營權之爭、協助他人取得或鞏固經營權等情事。

金管會指出，業務經營應建構在誠信的企業文化與高標準的業務行為準則基礎上。為落實法遵及內控制度，業者應按訂定的投資流程內控制度落實分析、決定、執行及檢討等投資作業，並本於專業誠信原則審慎為管理資產進行投資。

而投信及投顧業運用基金或全委託資產從事投資前，應就被投資對象本身及其直接、間接所投資事業是否涉及經營權之爭情事納入分析，並應於投資後定期檢討評估控管相關投資行為不可涉有介入經營權之爭、協助他人取得或鞏固經營權等不當安排情事。

高晶萍表示，若投信投顧業發生上述爭議或遭人檢舉、且經查確定違規，金管會可依投信投顧法規定，視情節輕重依比例原則處以糾正、警告、命令解除董監事或經理人職務、2年以下停止部分或全部基金募集或新增受託業務、廢止公司或分支機構營業許可等。