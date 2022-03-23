副總統賴清德（黑西裝者）抵達成大演講。（圖／程炳璋攝）

副總統賴清德21日晚間回母校成功大學演講，談未來世界將會面臨的困境與挑戰，他詢問學生「未來自己想做什麼」，豈料竟有41%的人選擇「躺平族」，讓他尷尬不已。對此，港媒認為，這與台灣當前萬物齊漲、唯薪水沒齊漲有關，更諷刺道：「若兩岸開戰，這個仗可以不用打了。」

副總統賴清德（中間黑西裝者）演講後與師生合影。（圖／程炳璋攝）

賴清德1991年自成大學士後醫學系畢業，日昨應研究生協會邀請返回母校演講，演講中也調查在場200多位學生未來志向，不料竟有高達41%的學生選擇「躺平族，阿姨我不想努力了」，讓賴頗為尷尬，但他也隨即打趣表示「要先找到可以訴苦的阿姨才行」。

對此，香港媒體《中評社》22日評論指出，選擇「躺平」與台灣過去所追求的「小確幸」很像，但是卻更消極。這與台灣長期房價、物價飛漲，薪水卻遲遲跟不上有直接關係，就像是遊戲關卡太遠太難，玩家自然沒勁。

評論分析，「躺平族」並非台灣特有現象，但卻是台灣當前最突出的狀況。選擇躺平的人就不再有狼性，就會失去戰鬥力與企圖心，因此也有人聯想到兩岸關係，認為台灣年輕人既然都想「躺平」，那這些人自然也不會願意上戰場，「若兩岸開戰，這個仗可以不用打了」。