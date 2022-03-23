振樺電(8114)目前訂單已看到第三季，今年甩開匯率、缺料陰霾，第一季、第二季營收挑戰年增20-25%，下半年可望逐季成長。今年整體營收拚增雙位數。

振樺電2021年全年合併營收92.13億元，年增長近14%，其中商業物聯網(Commercial IoT)自後疫情時代強力復甦，同期大增約29%，然物聯網基礎建設(IoT Infrastructure)受缺料影響較大，出貨達交率仍不到七成，年增長約5%；去年匯率相對強勢，若排除新台幣升值影響，全年合併營收較同期增長近20%，已回到疫情前規模。集團在手訂單充沛，業務動能持續累積堆疊，集團全年毛利率因規模經濟及整合效益逐步體現躍升至35.4%，營業利益則首度突破10億大關，營益率達11.5%，為集團合併以來之新里程碑，今年朝向12%邁進，全年本業獲利創歷史新高，然業外匯損侵蝕獲利約0.71億元，淨利歸屬於公司業主為4.65億元，去年全年EPS 6.21元。董事會並決議每股配發現金股利4.5元，配發率約72.5%。

振樺電旗下KIS因為疫情相對辛苦，去年回歸成長軌道；APT受網通相關晶片缺貨缺料，去年營運較疲軟，今年狀況緩解，營運成長力道也可望更顯現出來。

就區域表現，亞洲營收占29%，2021年亞洲以日本與印度POS及KIOSK受惠市佔不斷擴大，成長尤為強勁，今年可望續強，而振樺電大陸沒有廠 所以在之前的中美貿易戰到近期的封城，對公司影響相對有限；美國IPC需求能見度高，待供應鏈問題逐步緩解後，可望強勢增長；歐洲占營收14%，歐洲各國亦自反覆封城後陸續回歸，專案穩定累積，如戲院、飯店、保齡球館等，未來這兩年仍有望繼續成長，惟俄烏戰爭，俄國僅占0.3%影響不大，但怕整個歐洲市場會變比較保守，仍需密切觀察近期地緣政治緊張局勢之影響。展望2022年，集團可望於旅遊娛樂市場解封、金融數位轉型及智能物聯(AIoT)應用落地趨動下，呈同期並逐季成長趨勢。

集團於2017年底合併時訂下EBITDA 15%的本業獲利標竿雖受疫情干擾延遲，已於2021年成功達標為15.3%。強健體質的同時，集團並尋求突破性發展，致力開拓品牌於全球商業物聯網應用的能見度，並持續以提升市占率為目標，POS拿下全球零售250強重要自助服務長期專案，與聯想(Lenovo)的合作亦加速振樺電開發全球一線市場的能量，合資公司LPK於疫情限制下，仍成功拿下亞洲零售餐飲龍頭之一的POS長期合約，並預計於旅遊限制解除後，積極進攻歐洲市場。全球競爭態勢上，振樺電排名全球第五名，市占5%，而前兩名為，HP占16%、Toshiba占14%，在目前新的案子上面，期許未來一兩年內，公司目標進入第四名，而中長期3-5年挑戰前三名。

公司疫情期間也與華碩(ASUS)合作，借助其RD的能力，ASUS新的產品效應，今年下半年會慢慢見成色，明年會比較顯著成效。KIOSK方面，後疫情時代旅遊休閒娛樂強勢回歸，戲院、購物中心、主題樂園、保齡球館、飯店與機場，在歐美嚴重缺工環境下，刺激自助服務多元應用需求增加；消費者方便性，想要線上購買東西、但希望線下有通路退貨，77%的美國人傾向線下退貨，KIOSK與全球電商龍頭合作的線上購買線下退貨(BORIS)解決方案有效提升營運效率，振樺電提供硬體、軟體、遠端監控服務、現場維運服務等，合作範疇亦討論擴大至第三方零售商，增加線下據點以解決電商逆向物流痛點並刺激實體店面來客數。

IPC方面，2021年部分醫療需求仍停滯，醫療市場逐步復甦但仍未回到疫情前榮景，旅遊、醫療、Edge Automation & DMS方面疫情過後成長幅度有望相對其他領域高；充電樁控制運算需求穩健成長，歐洲晶片龍頭客戶因應AIoT智能運算需求爆發，檢測平台專案規模也持續放大，今年也可望再度翻倍成為IPC事業未來數年之主要成長動能。而自助倉儲設備拿到美國第二大跟第四大倉儲服務龍頭，公司提供室內室外的硬體、遠端控制軟體、後續維運服務等，也會成為今年新的驅動。

振樺電表示，目前缺料有慢慢有緩解，但狀況也不太一定，原物料價格短期怕會有波動，有可能會反應給客戶，仍下半年可望缺料會緩解，若缺貨緩解，加上訂單仍有遞延效應，獲利成長幅度會比營收更好。訂單能見度來論，目前已看到第三季。

法人預估，第一季產品組合好，全年成長動能較去年更明朗，第一季、第二季營收年增20-25%，下半年可望逐季成長。今年整體營收以成長15%成長為基礎，KIOSK成長20-30%，POS跟IPC成長10-15%；毛利率全年估34-36%左右，營益率以12%為目標。