中華電(2412)連續九年參與智慧城市展，今年以「數位創新視界擘造智慧新城市」為主軸，展出跨域引領的5G垂直數位創新擘劃藍圖，共9項智慧應用展項，中華電也持續看好企業領域的營收貢獻成長動能，看好今年將挑戰營收三分之一，換言之，就是逾700億元。

中華電今年亮點展項為「企業專網- 5G智慧無人搬運車創新雲端服務」、「智慧交通」、「智慧救護」及「科技執法」四大創新應用。

中華電表示，以去年來說，總計接觸上百家企業，最終簽約建置5G企業專網的業者約30家，金額從百萬元至千萬元，目標今年簽約量將倍數成長，將占整體營收的3分之1，也就是逾700億元。

「企業專網- 5G智慧無人搬運車創新雲端服務」將展示AMR(Autonomous Mobile Robot)自主移動機器人透過5G企業專網傳遞AI辨視影像，進行工廠AMR任務規劃及路徑指引之應用。並在智慧無人搬運車上裝設相機，搭配AI及大數據分析，進行產線自動巡檢；「智慧交通」利用車載資通訊服務及智慧交通控制的經驗與5G先進技術結合，打造智慧交通解決方案，使用雲端建置、標準化介接，以提供跨場域應用，可將車聯網服務推及至城鄉，解決地方政府各式交通議題；「智慧救護」以5G技術導入智慧救護系統，隨著疫情常態化，大型意外事件頻傳，緊急救護品質及效率備受考驗，強化緊急醫療救護之銜接；「科技執法」針透AI影像辨識與雲端服務，與警政交通單位共同合作，以即時性的交通智能取締，協助治少交通事故發生，守護用行車與路人安全，提供更安全、友善的科技防衛智慧生活。

中華電強調，以上4項精采創新應用，連同另5項「智慧運籌管理」、「無人機智慧巡檢」、「AR互動體驗」、「雲網融合」，及「中華電信5G智慧桿×智慧城市平台」智慧科技應用，均是今年特為政府機關與企業客戶展出的量身訂作創新整合方案。