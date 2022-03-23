台灣民意基金會22日舉行3月民調發表會，其中關於蘇內閣施政表現的民意反應，和上個月相比，滿意蘇內閣整體施政表現的人減少4.2個百分點，不滿意的人增加2.8個百分點。此數據曝光後，引發網友熱議，有人就說「一看到他立刻轉台」，還有人酸「都是笑話」。

關於蘇內閣施政表現的民意反應，最新民調顯示，20歲以上台灣人中，四成七基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，四成三不滿意，滿意比不滿意多4.4個百分點。這顯示蘇所領導的內閣表現沒有獲得半數人民的肯定和支持，儘管滿意比不滿意的人略多一些。和上個月相比，滿意蘇內閣整體施政表現的人減少4.2個百分點，不滿意的人增加2.8個百分點。

對此，前民進黨立委林濁水認為，蘇貞昌太得意忘形，蘇民調重創應該要檢討。

相關民調曝光後，引發網友在《Yahoo新聞》、《批踢踢》留言討論，有人認為，「看看就好，民進黨上任後的民調都是笑話」、「放心～台灣人很健忘的，兩個月後就又捧上天」、「鬥雞性格」。但也有人說，自欺欺人」、「 笑死，才降那幾個百分點也在重創」、「還是很高啦」。