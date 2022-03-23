外型帥氣性格被封為「行走費洛蒙」的歌手瘦子E.SO(陳昱榕)，爆出早已登記結婚，女友Jennifer如今已經是陳太太，前幾天更低調訂了餐廳包廂小型宴客，好友們都出席祝賀，更傳出一切如此低調迅速完成，可能Jennifer肚皮有動靜。

帥氣的瘦子如今貴為「全民男神」，但他對感情事落落大方，日前傳有戀情，他隨即公開認愛女友Jennifer，而據《鏡週刊》報導，Jennifer在今年3月就已經不只是女友，據可靠消息指出，瘦子早前現身居住地附近的北市文山區戶政事務所，帶著Jennifer、朋友一同前往，小倆口在友人見證下，甜蜜辦好了結婚手續，一臉幸福藏不住。

而瘦子如此低調的趕進度，不禁被懷疑是不是懷上了小孩，才趕緊負責將女方娶回家？但目擊者透露，Jennifer小腹平平，看上去毫無孕味，所以可以確定，要不還沒懷孕，不然就是有孕的週數還尚短，至少外表看上去沒什麼特別的變化。

本月19日，瘦子完成一連串工作後，先回家帶上Jennifer，再一同前往餐廳，餐廳預約公告上寫著「陳府宴客」，眾好友們都來參加，吃完後一行人還上夜店續攤，全程Jennifer都愛相隨，玩得很開心，小倆口最後搭計程車一起回家。