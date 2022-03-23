台11線89公里路線落石。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台30線玉長公路32.5公里處路面龜裂。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台30線玉長公路32.5公里處路面龜裂。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台11線花東海岸公路面上巨大落石

台灣花東地區23日凌晨1點41分發生規模6.6地震，19縣市民眾手機接收到「國家級警報」，後續也陸續有餘震，其中台東縣成功鎮以及長濱鄉傳出多起災情，其中台30線玉長公路32.5公里路面龜裂，公路局已封閉東側出口，另台11線88、89公里邊坡坍方，目前半線封閉。

地震及餘震造成落石不斷，1顆超過10噸重超巨大石塊直接掉落到台11線花東海岸公路面上，台東縣警局指出，長濱鄉、東河鄉多處路段邊坡坍方或出現落石，影響半線路面。而連接花蓮台東的玉長公路玉長公路32.5公里處也出現大面積的龜裂，公路局勘查後預警性封閉全線道路禁止通行。

成功鎮美山地區的陳姓漁民飼養的6池白蝦，因地震造成鐵門及圍牆整個坍崩 ，水管嚴重破裂，蝦子跟著水全部流走，漁民說，大蝦10多萬尾 ，蝦苗100萬尾，加上修補費用，初步評估損失超過200萬元。

台灣花東地區23日凌晨發生多起地震，圖為當地賣場貨品不敵強震散落一地。（圖／民眾提供）

台灣花東地區23日凌晨發生多起地震，圖為當地賣場貨品不敵強震散落一地。（圖／民眾提供）

「台東市區監視器差不多在01：42左右搖晃很清楚」成功鎮的超商災情慘重，不僅商品貨物全散落一地，連天花板也都掉落。成功鎮民紛紛跑到街上不敢待在屋子裡，旅館入住遊客也都被嚇醒，不敢回房間，也有多處民宅水塔倒掉，水管破裂大漏水，民宅衛浴間、馬桶、天花板、洗臉台、熱水器掉落等。

此外，長濱鄉也有多處災情，有民宅樓頂的四角形鐘樓因為地震整個垮下來，也有1戶民宅因為地震整個地板裂開，還有永福社區的民眾，被強震震到不敢再進屋，不敢睡覺了，房屋也出現龜裂，受損嚴重。

另外長濱鄉1名88歲林姓老翁在睡夢中，被掉落的窗戶砸中頭部，玻璃劃傷額頭，消防隊緊急將人送到成功醫院，但成功地區餘震不斷，許多病人不敢待在病房，院方將病床推到戶外，點滴跟監測儀器也都推到戶外使用。

除了民宅，台東縣消防局東河分隊也成受災戶，原本在做耐震補強的辦公廳舍，受地震影響，1樓牆面處處裂縫，水泥鋪面也掉下來，還呈現危險的裂痕交岔，內部紅磚裸露，而值班台鋁門也被震到變形無法開啟，消防隊員只能先將整片門拆下來，繼續執勤。