緬甸華僑李國輝5年前在新北市分租公寓潑汽油縱火，造成9人慘死，歷審4度將李男判死，最高法院撤銷後，台灣高等法院更三審審理期間，李說肝積水需就醫求交保，但法官認為，他已就醫目前治療中，非保外治療難以痊癒，也無任何危及生命之虞，27日起延長羈押2月。

54歲李男來台逾20年並取得國籍，2016年他曾縱火遭判刑，沒想到他不知悔改，2017年11月，他因自認屢遭蘇姓男子等人在臉書嘲諷挑釁，且不滿室友陳姓同鄉等人，經常故意發出噪音騷擾，為求報復，竟購買汽油在租屋處縱火，造成9人葬身火窟，另有5人被燒傷。

新北地方法院一審至台灣高等法院更二審4度將李國輝判死，經撤銷發回後，高院更三審審理期間，李稱其有肝積水需就醫，說自己身體不舒服數月了，他的律師也希望法官調查是否適合繼續羈押。

更三審合議庭認為，李男因「C型肝炎」等病症經法務部戒護他到醫院就醫，開立藥物並給予抽血治療，並以門診追蹤方式進行治療，他的病情並無生命危險，無保外就醫之急迫性，他請求考慮是否繼續羈押，依法無據。

合議庭指出，李為本案犯行前半年間，另有2次放火犯行，他時常聽聞耳中有網際網路上謾罵的聲音，而在該聲音激怒下為本件縱火行為，有再犯同一犯罪之危險，非予繼續羈押無法確保嗣後審判或執行程序之順利進行，裁定從本月27日起延押2個月。可抗告。