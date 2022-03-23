美國有線電視新聞網（CNN）21日引述美國及北大西洋公約組織（NATO）官員指出，美國及北約都相信，白俄羅斯「很快」就會加入俄羅斯對烏克蘭的戰爭，因為普丁需要支援，官員更指，白俄羅斯正在製造環境，合理化出兵行動。

The US and NATO believe that Belarus could "soon" join Russia in its war against Ukraine, US and NATO officials tell CNN, and that the country is already taking steps to do so https://t.co/hYPVaEkOnl — CNN International (@cnni) March 22, 2022

一名北約軍方官員21日表示，白俄羅斯「有可能」加入這場衝突，「普丁需要支持，任何支援都能幫助到。」

Retired Gen. Mark Kimmitt discusses with CNN's @erinburnett and Russian investigative journalist @AndreiSoldatov why Belarus may enter the war in Ukraine on the side of Russia. pic.twitter.com/KibWxRieUh — CNN (@CNN) March 22, 2022

一名白俄反對派消息人士指出，白俄羅斯多達數千人的作戰部隊已經準備好最快在接下來幾天內進入烏克蘭、進行部署，消息人士認為，考慮到另一個國家參戰，地緣政治上的影響將大於軍事上的影響。

另一名北約高級情報官員指出，北約評估白俄羅斯「正在準備環境」，「合理化白俄對烏克蘭的進攻行動。」

白俄羅斯2月修憲，允許俄軍永久駐紮境內及持有核武，不過美國官員強調，他們至今尚未看到俄羅斯動用核武或準備使用核武的證據。

消息人士強調，至今還沒有跡象顯示白俄羅斯已經參與對抗烏克蘭，一名美國資深國防官員表示，五角大廈也還沒有看到「白俄羅斯準備進入烏克蘭、或已經達成協議將要這麼做的任何跡象」。

北約軍事官員表示，白俄羅斯參戰的最終決定權仍在俄羅斯手上，強調現在還沒有跡象顯示白俄羅斯已經參與對抗烏克蘭。該名官員表示，「這不關乎魯卡申柯想要什麼，問題在於，普丁想要這個地區出現另一個不穩定的國家嗎，參戰將讓白俄羅斯不穩定。」

北約官員不願說明白俄羅斯可能如何介入戰爭，但表示俄羅斯試圖切斷從西部邊境進入烏克蘭的北約軍事援助是有道理的。