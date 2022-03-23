花蓮近海今天凌晨發生規模6.6地震，最大震度台東6弱。日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，這起地震在沖繩縣的石垣島和與那國島也觀測到震度2。

此外，沖繩縣的宮古島、八重山地區等也可能發生潮位變化，但沒有致災疑慮。

台灣時間今天凌晨1時41分發生芮氏規模6.6地震，地震深度30.6公里，震央位於花蓮縣政府南方62.6公里（位於花蓮縣近海），最大震度台東縣6弱、花蓮5強；南投、嘉義縣市、高雄、雲林、台中、宜蘭、台南、彰化、苗栗、新竹縣等地震度4級。