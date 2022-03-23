百達翡麗（Patek Philippe）這一年大舉擴店，繼與寶島鐘錶、高登鐘錶攜手打造形象店之後，最近更進軍台中，與時美齋合作再添一家新據點，為慶祝形象店開幕，百達翡麗同樣端出收藏等級的珍稀腕表和懷表作品，回餽台中腕表藏家和品牌忠實表迷。

百達翡麗台中時美齋形象店展出一款編號982/181G的Lateen Sails「大三角帆」懷表。（Patek Philippe提供）

百達翡麗台中時美齋形象店展出一款編號982/181G的Lateen Sails「大三角帆」懷表。（Patek Philippe提供）

台中時美齋創立於1925年，是大台中地區歷史悠久的鐘表店，與百達翡麗之間的情誼長達40餘年，目前第三代經營者謝文境本身就是一位資深專業的腕表藏家，收藏無數百達翡麗珍稀腕表，其中最受矚目的莫過一只編號982/181G的Lateen Sails「大三角帆」懷表，表背融入細木鑲嵌工藝，以106塊25種不同種類的木材、30件細小組件鑲嵌而成，在形象店開幕期間在店內公開展出，邀請表迷鑑賞百達翡麗不凡的手工製表文化和工藝。

百達翡麗編號5236P-001並列顯示萬年曆，396萬7000元。（Patek Philippe提供）

除了展出珍稀懷表，百達翡麗端出收藏級腕表，男女表各有一款，一是編號5236P-001並列顯示萬年曆，是近來百達翡麗最引以為傲的年度力作，將星期、大日曆與月份整合在同一水平的並列視窗，取代了多個獨立小錶盤的顯示方式，僅在6點鐘視窗設置小秒針與月相顯示，以及左右各自顯示閏年與日夜的獨立小圓窗，功能極為複雜，卻能化繁為簡，展現不凡的製表技術。

百達翡麗Aquanaut系列編號5269/200R-001兩地時間女表，122萬5000元。（Patek Philippe提供）

另一只是Aquanaut系列編號5269/200R-001兩地時間女表，是該系列第一只搭載兩地時間功能的女表，實心指針為當地時間，鏤空指針則指示家鄉時間，搭配六點鐘位置的矩形顯示藍或白的視窗，可用來辨別白天或黑夜。